На Волині чоловік викрав автомобіль, який був припаркований поблизу будинку

У Володимирському районі поліцейські оперативно встановили зловмисника, який незаконно заволодів автомобілем.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 29 серпня, до поліції Нововолинська звернувся 24-річний житель Пороміської громади. Чоловік повідомив, що викрали його автомобіль Skoda Fabia, який знаходився на узбіччі дороги поблизу будинку за місцем проживання. Двері транспортного засобу були незачинені на замок.Співробітники кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області оперативно встановили, що до незаконного заволодіння автотранспортом причетний 42-річний житель Нововолинська.За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.