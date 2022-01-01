За спробу підкупу поліцейського волинянин може до чотирьох років провести за ґратами
Сьогодні, 11:26
Інцидент трапився у неділю, 28 серпня, у селищі Цумань на Ківерцівщині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Nissan Note. За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель селища. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Аби уникнути адміністративної відповідальності волинян надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1800 грн. Гроші чоловік поклав у службовий автомобіль правоохоронців.
Факт надання хабаря співробітники поліції належним чином задокументували. Гроші, як речовий доказ, вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Nissan Note. За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель селища. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Аби уникнути адміністративної відповідальності волинян надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1800 грн. Гроші чоловік поклав у службовий автомобіль правоохоронців.
Факт надання хабаря співробітники поліції належним чином задокументували. Гроші, як речовий доказ, вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вибух в Оленівці міг викликати снаряд від вогнемета
Сьогодні, 11:50
За спробу підкупу поліцейського волинянин може до чотирьох років провести за ґратами
Сьогодні, 11:26
Медіа