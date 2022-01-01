За спробу підкупу поліцейського волинянин може до чотирьох років провести за ґратами

За спробу підкупу поліцейського волинянин може до чотирьох років провести за ґратами
Інцидент трапився у неділю, 28 серпня, у селищі Цумань на Ківерцівщині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Nissan Note. За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель селища. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Аби уникнути адміністративної відповідальності волинян надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1800 грн. Гроші чоловік поклав у службовий автомобіль правоохоронців.

Факт надання хабаря співробітники поліції належним чином задокументували. Гроші, як речовий доказ, вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

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Теги: Волинь, поліція, водій, хабар
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