За спробу підкупу поліцейського волинянин може до чотирьох років провести за ґратами

Інцидент трапився у неділю, 28 серпня, у селищі Цумань на Ківерцівщині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Nissan Note. За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель селища. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.Аби уникнути адміністративної відповідальності волинян надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1800 грн. Гроші чоловік поклав у службовий автомобіль правоохоронців.Факт надання хабаря співробітники поліції належним чином задокументували. Гроші, як речовий доказ, вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.