Росія обстріляла центр Харкова з артилерії: є загиблі та поранені

Росія обстріляла центр Харкова з артилерії: є загиблі та поранені
30 серпня російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова із артилерії, попередньо відомо про 5 загиблих і 7 постраждалих, проте інформація уточнюється.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Попередньо було вісім "прильотів".

"Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибиті вікна у навколишніх будинках", - сказав Терехов.

Є інформація про "приліт" поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усі – у центрі міста.

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Теги: Харків, обстріли, Росія
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