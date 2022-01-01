Росія обстріляла центр Харкова з артилерії: є загиблі та поранені





Про це повідомив мер Харкова



Попередньо було вісім "прильотів".



"Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибиті вікна у навколишніх будинках", - сказав Терехов.



Є інформація про "приліт" поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усі – у центрі міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 серпня російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова із артилерії, попередньо відомо про 5 загиблих і 7 постраждалих, проте інформація уточнюється.Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Попередньо було вісім "прильотів"."Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибиті вікна у навколишніх будинках", - сказав Терехов.Є інформація про "приліт" поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усі – у центрі міста.

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