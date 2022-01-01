Вибух в Оленівці міг викликати снаряд від вогнемета





Про це повідомляє



Джерелом вибуху в колонії, в результаті якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас.



"Вибухнути могла капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу "Шмель", "Шмель-М", "Рись", - повідомили в офісі генерального прокурора України.



До такого висновку слідство прийшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю фахівців з підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.



За словами слідчих, в ході кримінального провадження триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання.



Досудове розслідування у кримінальній справі за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України під наглядом прокурорів ОГПУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через місяць після вибуху в колонії в Оленівці Донецької області в офісі генпрокурора України заявили, що в приміщенні, ймовірно, вибухнув боєприпас від вогнемета.Про це повідомляє DW Джерелом вибуху в колонії, в результаті якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас."Вибухнути могла капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу "Шмель", "Шмель-М", "Рись", - повідомили в офісі генерального прокурора України.До такого висновку слідство прийшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю фахівців з підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.За словами слідчих, в ході кримінального провадження триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання.Досудове розслідування у кримінальній справі за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України під наглядом прокурорів ОГПУ.

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