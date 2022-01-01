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Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці

Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці
Загиблих і травмованих внаслідок ракетних ударів по об'єкту військової інфраструктури на Рівненщині немає. Про це 29 серпня повідомив міський голова Сарн Руслан Серпенінов. Вибухи, які пролунали там напередодні увечері, пошкодили десятки житлових приватних будинків і багатоповерхівок, а також лікарню. Майно почали відновлювати, а спецкомісія підраховує збитки.

Про це пише Суспільне.

Будинок Марії Губені після ракетних ударів по Сарнах залишився без частини покрівлі. також подекуди облетіла штукатурка, вибило шибки.

У момент влучання господиня була вдома.

"Перший вибух почула одразу і вже не пам'ятаю, чи я двері в підвал відкрила, чи вже вони були відкриті. Я тільки ступила — і мене хвилею понесло, я покотилася. Падала, падала, падала по східцях. Дуже перелякалася. Але, дякувати Богу, не поламана", — розповіла сарненчанка.

Чоловік Марії Губені у час, коли лунали вибухи, був на роботі, в одній з місцевих шкіл.

"В школі багато дітей бігає на спортивному майданчику. Поки я їх всіх зігнав, вже перші вибухи були, я їх загнав у бомбосховище, а потім другий і третій пішли вибухи. У мене вийшло шість, хтось каже, що п'ять, хтось каже, що чотири. Хто як чув", — пригадав Василь Губеня.

У момент вибухів зникло електропостачання на території Сарненської райлікарні. Втім, його оперативно відновили, зауважив керівник закладу Олександр Нестеренко.

Вибуховою хвилею у лікарні вибило десятки вікон.
Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці

"Постраждали старі дерев'яні вікна. Склити їх недоцільно, ми вирішили просто ці вікна поміняти. Проводяться заміри і вже пущена в роботу частина вікон. А зараз ми їх тимчасово закриємо якоюсь цератою", — пояснив Олександр Нестеренко.

Міський голова Сарн повідомив Суспільному про створення спеціальної комісії, яка має встановити збитки, завдані райлікарні та житловим будинкам.
Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці

"В лікарні ушкоджено більше 80 вікон, пошкоджені двері по приватному житловому масиву, дахи будинків. Є необхідність заміни шиферу. За нашими оцінками, це близько 30 житлових будинків", — повідомив Руслан Серпенінов.

Наразі в міській раді приймають заяви від жителів Сарн щодо пошкодженого майна.
Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці

"Заяви ще надходять, тому детальну інформацію можна буде отримати тільки після того, як ми обстежимо повністю всі будинки. Вранці ми провели попередні обстеження, визначили об'єми робіт. Зараз наше комунальне підприємство здійснює заміну даху, це за кошти резервного фонду міського бюджету", — сказав перший заступник міського голови Сарн Іван Назарець.
Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці

Загиблих і травмованих внаслідок ракетного обстрілу Сарн немає, зауважив Руслан Серпенінов. Під час повітряної тривоги у місто прилетіло чотири ракети по об'єкту військової інфраструктури. Це третій ракетний обстріл райцентру після початку повномасштабного вторгнення, попередні були у березні та червні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Сарни, ракетний удар
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