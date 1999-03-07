 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

СБУ ідентифікувала російських катів, з полону яких вирвався житель Київщини під час контрнаступу ЗСУ. ВІДЕО

СБУ ідентифікувала російських катів, з полону яких вирвався житель Київщини під час контрнаступу ЗСУ. ВІДЕО
Служба безпеки встановила особи воєнних злочинців РФ, які катували і намагались вбити мешканця Київщини при тимчасовій окупації частини регіону.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Попри фізичні знущання потерпілому вдалося вирватись з полону під час обстрілу ворожих позицій в ході контрнаступу ЗСУ.

За даними Служби безпеки, зловмисниками виявились троє військових 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії зс РФ:

▪️ Борисов Олександр, 07.03.1999 р.н.
▪️ Мадяєв Раян, 06.06.2002 р.н.
▪️ Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 р.н.

Саме їхнє окупаційне угруповання брало активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району в лютому-березні цього року.

Встановлено, що зловмисники викрали чоловіка і декілька днів катували його. До потерпілого застосовували насилля та психологічний тиск.

Коли чоловік виривався з російського полону, загарбники відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого він отримав вогнепальне поранення.
На підставі зібраних доказів трьом воєнним злочинцям рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлено установчі дані та ймовірні місця перебування зловмисників. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки спільно зі слідчими СБУ Києва і Київської області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, російські кати, Буча
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія била по дерев’яних «HIMARSах» дорогими ракетами «Калібр», – WP
Сьогодні, 13:25
Україна проводить перемовини з країнами ЄС щодо місця проведення трибуналу над РФ
Сьогодні, 13:10
Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці
Сьогодні, 12:20
Як у громаді на Волині облаштовують укриття в школах перед початком нового навчального року
Сьогодні, 10:18
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія била по дерев’яних «HIMARSах» дорогими ракетами «Калібр», – WP
Сьогодні, 13:25
Україна проводить перемовини з країнами ЄС щодо місця проведення трибуналу над РФ
Сьогодні, 13:10
СБУ ідентифікувала російських катів, з полону яких вирвався житель Київщини під час контрнаступу ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці
Сьогодні, 12:20
Вартість кавунів у розпал сезону б'є рекорди: чи будуть дешевшати
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
Росія била по дерев’яних «HIMARSах» дорогими ракетами «Калібр», – WP Росія била по дерев’яних «HIMARSах» дорогими ракетами «Калібр», – WP
Сьогодні, 13:25
Україна проводить перемовини з країнами ЄС щодо місця проведення трибуналу над РФ Україна проводить перемовини з країнами ЄС щодо місця проведення трибуналу над РФ
Сьогодні, 13:10
Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці Авіаудар по місту Сарни на Рівненщині: що кажуть очевидці
Сьогодні, 12:20
Як у громаді на Волині облаштовують укриття в школах перед початком нового навчального року Як у громаді на Волині облаштовують укриття в школах перед початком нового навчального року
Сьогодні, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з пожежі врятували чоловіка
Сьогодні, 14:04
 0
На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО
Сьогодні, 13:34
 0
Росія била по дерев’яних «HIMARSах» дорогими ракетами «Калібр», – WP
Сьогодні, 13:25
 0
Україна проводить перемовини з країнами ЄС щодо місця проведення трибуналу над РФ
Сьогодні, 13:10
 0
СБУ ідентифікувала російських катів, з полону яких вирвався житель Київщини під час контрнаступу ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8