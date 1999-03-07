СБУ ідентифікувала російських катів, з полону яких вирвався житель Київщини під час контрнаступу ЗСУ. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі



Попри фізичні знущання потерпілому вдалося вирватись з полону під час обстрілу ворожих позицій в ході контрнаступу ЗСУ.



За даними Служби безпеки, зловмисниками виявились троє військових 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії зс РФ:



▪️ Борисов Олександр, 07.03.1999 р.н.

▪️ Мадяєв Раян, 06.06.2002 р.н.

▪️ Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 р.н.



Саме їхнє окупаційне угруповання брало активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району в лютому-березні цього року.



Встановлено, що зловмисники викрали чоловіка і декілька днів катували його. До потерпілого застосовували насилля та психологічний тиск.



Коли чоловік виривався з російського полону, загарбники відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого він отримав вогнепальне поранення.

На підставі зібраних доказів трьом воєнним злочинцям рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Наразі встановлено установчі дані та ймовірні місця перебування зловмисників. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.



Розслідування проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки спільно зі слідчими СБУ Києва і Київської області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки встановила особи воєнних злочинців РФ, які катували і намагались вбити мешканця Київщини при тимчасовій окупації частини регіону.Про це повідомили у пресслужбі СБУ Попри фізичні знущання потерпілому вдалося вирватись з полону під час обстрілу ворожих позицій в ході контрнаступу ЗСУ.За даними Служби безпеки, зловмисниками виявились троє військових 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії зс РФ:▪️ Борисов Олександр, 07.03.1999 р.н.▪️ Мадяєв Раян, 06.06.2002 р.н.▪️ Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 р.н.Саме їхнє окупаційне угруповання брало активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району в лютому-березні цього року.Встановлено, що зловмисники викрали чоловіка і декілька днів катували його. До потерпілого застосовували насилля та психологічний тиск.Коли чоловік виривався з російського полону, загарбники відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого він отримав вогнепальне поранення.На підставі зібраних доказів трьом воєнним злочинцям рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.Наразі встановлено установчі дані та ймовірні місця перебування зловмисників. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.Розслідування проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки спільно зі слідчими СБУ Києва і Київської області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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