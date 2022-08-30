Росія била по дерев’яних «HIMARSах» дорогими ракетами «Калібр», – WP





Про це повідомляє The Washington Рost https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/30/7365341/ з посиланням на українського чиновника та американського дипломата, які говорили на умовах анонімності, пише



За інформацією ЗМІ, українські захисники виготовили дерев’яні "приманки", які через об’єктив російських безпілотників нагадували передові американські ракетні системи. БПЛА передавали дані про місцезнаходження "техніки" ракетоносцям у Чорному морі, які завдавали удару по макетах, приймаючи їх за "VIP-цілі".



"Після кількох тижнів у польових умовах приманки "витягли" (з РФ - ред.) щонайменше 10 крилатих ракет "Калібр" — початковий успіх, який змусив Україну розширити виробництво копій для ширшого використання", - йдеться в повідомленні The Washington Post.



WP зазначає, що використання приманок є однією з багатьох тактик, які застосовували Збройні сили України, щоб дати відсіч більшому та краще оснащеному противнику.



За словами американського дипломата, на якого посилається WP, ударами по фіктивних цілях можна частково пояснити те, що росіяни звітували про знищення більшої кількості HIMARS, ніж взагалі отримувала Україна.



У серпні Forbes підрахував, що вартість однієї ракети "Калібр" складає $6,5 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни витрачали дорогі ракети "Калібр" на удари по макетах з дерева, які приймали, зокрема, за передові американські ракетні системи HIMARS.Про це повідомляє The Washington Рost https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/30/7365341/ з посиланням на українського чиновника та американського дипломата, які говорили на умовах анонімності, пише Українська правда За інформацією ЗМІ, українські захисники виготовили дерев’яні "приманки", які через об’єктив російських безпілотників нагадували передові американські ракетні системи. БПЛА передавали дані про місцезнаходження "техніки" ракетоносцям у Чорному морі, які завдавали удару по макетах, приймаючи їх за "VIP-цілі"."Після кількох тижнів у польових умовах приманки "витягли" (з РФ - ред.) щонайменше 10 крилатих ракет "Калібр" — початковий успіх, який змусив Україну розширити виробництво копій для ширшого використання", - йдеться в повідомленні The Washington Post.WP зазначає, що використання приманок є однією з багатьох тактик, які застосовували Збройні сили України, щоб дати відсіч більшому та краще оснащеному противнику.За словами американського дипломата, на якого посилається WP, ударами по фіктивних цілях можна частково пояснити те, що росіяни звітували про знищення більшої кількості HIMARS, ніж взагалі отримувала Україна.У серпні Forbes підрахував, що вартість однієї ракети "Калібр" складає $6,5 млн.

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