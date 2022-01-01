На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО
Сьогодні, 13:34
У Нововолинському історичному музеї презентували мистецьку виставку художників Артема та Валентини Погрібних під назвою "Фрагменти сну". В експозиції – понад 20 робіт.
Про це розповіла Суспільному директорка музею Ірина Костюк.
Картини чоловік писав на Волині, говорить очільниця музею, а в роботах поєднав два міста: одна частина полотен зображає Нововолинськ, інша – довоєнний Харків.
"Деякі роботи Артема Погрібного вже викуплені та після виставки відправляться за кордон. Роботи його дружини також представлені, проте в меншій кількості і в основному це натюрморти", – зазначила директорка закладу.
До початку війни Артем Погрібний працював у харківській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Пізніше разом із родиною художник переїхав до Нововолинська. Свої послуги реставратора, каже Ірина Костюк, чоловік запропонував сам.
"Як з'ясувалося, він не лише художник, а й реставратор олійного живопису. У нашому музеї займається реставрацією окремих робіт, зокрема відновлював плащаницю і царські ворота", – додала керівниця історичного музею.
Виставка харківських художників Погрібних у Нововолинському історичному музеї триватиме до 28 вересня.
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Про це розповіла Суспільному директорка музею Ірина Костюк.
Картини чоловік писав на Волині, говорить очільниця музею, а в роботах поєднав два міста: одна частина полотен зображає Нововолинськ, інша – довоєнний Харків.
"Деякі роботи Артема Погрібного вже викуплені та після виставки відправляться за кордон. Роботи його дружини також представлені, проте в меншій кількості і в основному це натюрморти", – зазначила директорка закладу.
До початку війни Артем Погрібний працював у харківській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Пізніше разом із родиною художник переїхав до Нововолинська. Свої послуги реставратора, каже Ірина Костюк, чоловік запропонував сам.
"Як з'ясувалося, він не лише художник, а й реставратор олійного живопису. У нашому музеї займається реставрацією окремих робіт, зокрема відновлював плащаницю і царські ворота", – додала керівниця історичного музею.
Виставка харківських художників Погрібних у Нововолинському історичному музеї триватиме до 28 вересня.
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