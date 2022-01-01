На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО

Артема та Валентини Погрібних під назвою "Фрагменти сну". В експозиції – понад 20 робіт.



Про це розповіла Ірина Костюк.



Картини чоловік писав на Волині, говорить очільниця музею, а в роботах поєднав два міста: одна частина полотен зображає Нововолинськ, інша – довоєнний Харків.



"Деякі роботи Артема Погрібного вже викуплені та після виставки відправляться за кордон. Роботи його дружини також представлені, проте в меншій кількості і в основному це натюрморти", – зазначила директорка закладу.



До початку війни Артем Погрібний працював у харківській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Пізніше разом із родиною художник переїхав до Нововолинська. Свої послуги реставратора, каже Ірина Костюк, чоловік запропонував сам.



"Як з'ясувалося, він не лише художник, а й реставратор олійного живопису. У нашому музеї займається реставрацією окремих робіт, зокрема відновлював плащаницю і царські ворота", – додала керівниця історичного музею.



Виставка харківських художників Погрібних у Нововолинському історичному музеї триватиме до 28 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинському історичному музеї презентували мистецьку виставку художниківтапід назвою "Фрагменти сну". В експозиції – понад 20 робіт.Про це розповіла Суспільному директорка музеюКартини чоловік писав на Волині, говорить очільниця музею, а в роботах поєднав два міста: одна частина полотен зображає Нововолинськ, інша – довоєнний Харків."Деякі роботи Артема Погрібного вже викуплені та після виставки відправляться за кордон. Роботи його дружини також представлені, проте в меншій кількості і в основному це натюрморти", – зазначила директорка закладу.До початку війни Артем Погрібний працював у харківській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Пізніше разом із родиною художник переїхав до Нововолинська. Свої послуги реставратора, каже Ірина Костюк, чоловік запропонував сам."Як з'ясувалося, він не лише художник, а й реставратор олійного живопису. У нашому музеї займається реставрацією окремих робіт, зокрема відновлював плащаницю і царські ворота", – додала керівниця історичного музею.Виставка харківських художників Погрібних у Нововолинському історичному музеї триватиме до 28 вересня.

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