На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО

На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО
У Нововолинському історичному музеї презентували мистецьку виставку художників Артема та Валентини Погрібних під назвою "Фрагменти сну". В експозиції – понад 20 робіт.

Про це розповіла Суспільному директорка музею Ірина Костюк.

Картини чоловік писав на Волині, говорить очільниця музею, а в роботах поєднав два міста: одна частина полотен зображає Нововолинськ, інша – довоєнний Харків.
На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО

"Деякі роботи Артема Погрібного вже викуплені та після виставки відправляться за кордон. Роботи його дружини також представлені, проте в меншій кількості і в основному це натюрморти", – зазначила директорка закладу.

До початку війни Артем Погрібний працював у харківській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Пізніше разом із родиною художник переїхав до Нововолинська. Свої послуги реставратора, каже Ірина Костюк, чоловік запропонував сам.
На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО

"Як з'ясувалося, він не лише художник, а й реставратор олійного живопису. У нашому музеї займається реставрацією окремих робіт, зокрема відновлював плащаницю і царські ворота", – додала керівниця історичного музею.

Виставка харківських художників Погрібних у Нововолинському історичному музеї триватиме до 28 вересня.
На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО

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Теги: Волинь, виставка картин, харківські художники
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