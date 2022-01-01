На Волині з пожежі врятували чоловіка
Сьогодні, 14:04
На Волині вночі горів житловий будинок, врятували 55-річного чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба ГУДСНС у Волинській області.
29 серпня о 03:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку у місті Володимирі на вулиці Олени Хохол.
За 3 хвилини до місця події прибули рятувальники 7 ДПРЧ у складі двох відділень. З'ясувалося, що вогонь виник в одній з кімнат, охопив меблі й побутову техніку, поширився на стіни й перекриття.
Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби бійці ДСНС врятували 55-річного господаря. Рятувальники Руслан Прокопчук, Сергій Турик і Микола Ковальчук вивели чоловіка на вулицю й передали працівникам екстреної медичної допомоги.
О 04:00 пожежу локалізували, а 04:26 – ліквідували.
За попередніми даними, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба ГУДСНС у Волинській області.
29 серпня о 03:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку у місті Володимирі на вулиці Олени Хохол.
За 3 хвилини до місця події прибули рятувальники 7 ДПРЧ у складі двох відділень. З'ясувалося, що вогонь виник в одній з кімнат, охопив меблі й побутову техніку, поширився на стіни й перекриття.
Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби бійці ДСНС врятували 55-річного господаря. Рятувальники Руслан Прокопчук, Сергій Турик і Микола Ковальчук вивели чоловіка на вулицю й передали працівникам екстреної медичної допомоги.
О 04:00 пожежу локалізували, а 04:26 – ліквідували.
За попередніми даними, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.
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