Помер військовий з Волині Віталій Антонюк

Віталій Антонюк із села Кропивщина Володимирського району.



Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.



"Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Хай Господь прийме душу покійного у Царстві Небесному", - написав він.



Інформацію щодо прибуття тіла та поховання повідомлять згодом.



Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині воїна!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 серпня помер наш Захисникіз села Кропивщина Володимирського району.Про це повідомляє мер Нововолинська"Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Хай Господь прийме душу покійного у Царстві Небесному", - написав він.Інформацію щодо прибуття тіла та поховання повідомлять згодом.

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