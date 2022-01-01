Помер військовий з Волині Віталій Антонюк
Сьогодні, 14:37
28 серпня помер наш Захисник Віталій Антонюк із села Кропивщина Володимирського району.
Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Хай Господь прийме душу покійного у Царстві Небесному", - написав він.
Інформацію щодо прибуття тіла та поховання повідомлять згодом.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині воїна!
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Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Хай Господь прийме душу покійного у Царстві Небесному", - написав він.
Інформацію щодо прибуття тіла та поховання повідомлять згодом.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині воїна!
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