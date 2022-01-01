Помер військовий з Волині Віталій Антонюк

Помер військовий з Волині Віталій Антонюк
28 серпня помер наш Захисник Віталій Антонюк із села Кропивщина Володимирського району.

Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.

"Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Хай Господь прийме душу покійного у Царстві Небесному", - написав він.

Інформацію щодо прибуття тіла та поховання повідомлять згодом.

Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині воїна!

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Теги: Антонюк, помер, Володимирський район
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