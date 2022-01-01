Двоє волинянок захворіли на дирофіляріоз

На Волині зареєстрували два нові випадки дирофіляріозу.Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.Перший випадок дирофіляріозу зафіксовано наприкінці березня. У волинському обласному онкодиспансері в пацієнтки 1960 р.н. видалили паразита з кісти молочної залози. Жінка мала статус тимчасово переселеної особи (Київська область). Жодних симптомів хвора не відчувала, окрім дискомфорту щодо наявності кісти, яка раптово почала збільшуватися у розмірах. Наразі пацієнтка виписана з лікарні.Другий випадок зафіксовано тиждень тому. Сорокалітня волинянка за кілька днів до звернення у лікарню відчула рух над правим оком. В офтальмологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні була проведена екстрена операція. З верхньої повіки правого ока пацієнтки видалили гельмінта, який був доставлений у мікробіологічну лабораторію, де він був підтверджений як збудник дирофіляріозу. Наразі хвора почувається задовільно, в осередку захворювання проведене комплексне епідеміологічне розслідування.І перша, і друга пацієнтка не знають, як і де могли заразитися. Коло осіб, з якими вони перебували у тісному контакті, теж пройшли обстеження. Всі здорові.Дирофіляріоз – небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді – людей), що викликається нематодами. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров’ю переносять личинкову стадію гельмінта (мікрофілярії) від зараженої особини. Личинки дирофілярії (мікрофілярії) в тілі комара розвиваються від 10 до 21 днів залежно від температури навколишнього середовища.Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від 1 місяця до 2 років.Прояви захворювання залежать від локалізації паразита, переважно з’являється болюча чи безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіння, відчуття руху чогось під шкірою чи слизовою оболонкою, та відмічають міграцію гельмінта, яка може підсилюватись при використанні мазей, компресів, інших зігрівальних процедурах, фізичних навантаженнях. При ураженні ока, яке виникає майже у 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік чи кон’юнктивою, інколи хворий помічає пересування паразита, спостерігаються набряк повік, біль, сльозотеча.