Що покласти у рюкзак школяра під час війни
Сьогодні, 15:30
З 1 вересня багато українських школярів повернуться за парти в режимі офлайн. Очне навчання планують розпочати школи, у яких є необхідні укриття. Якщо дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник.
У Національній поліції пояснили, що має бути у рюкзаку школяра під час війни.
Що потрібно дитині у школі під час війни?
- пляшка чистої води;
- поживні батончики, снеки;
- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка або річ.
Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти.
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У Національній поліції пояснили, що має бути у рюкзаку школяра під час війни.
Що потрібно дитині у школі під час війни?
- пляшка чистої води;
- поживні батончики, снеки;
- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка або річ.
Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти.
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