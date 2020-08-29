Що покласти у рюкзак школяра під час війни

Що покласти у рюкзак школяра під час війни
З 1 вересня багато українських школярів повернуться за парти в режимі офлайн. Очне навчання планують розпочати школи, у яких є необхідні укриття. Якщо дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник.

У Національній поліції пояснили, що має бути у рюкзаку школяра під час війни.

Що потрібно дитині у школі під час війни?

- пляшка чистої води;

- поживні батончики, снеки;

- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

- телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;

- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

- комплект змінної білизни та одягу;

- улюблена іграшка або річ.

Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти.

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Теги: рюкзак, школярі, війна
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