Що покласти у рюкзак школяра під час війни





У Національній поліції



Що потрібно дитині у школі під час війни?



- пляшка чистої води;



- поживні батончики, снеки;



- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);



- телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;



- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);



- комплект змінної білизни та одягу;



- улюблена іграшка або річ.



Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти.



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