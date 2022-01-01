Лучанина-«масона», який «продавав» посаду міністра за 200 тисяч доларів, відправили за ґрати на 7 років
Сьогодні, 16:00
Лучанина, який у 2020 році "продавав" посаду міністра за 200 тисяч доларів США, засудили на 7 років.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав жителя Луцька винуватим у шахрайстві та закінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України) і призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, спритника затримали 3 липня 2020 року на Волині під час одержання коштів - 200 000 доларів США.
У таку суму шахрай, який хизувався приналежністю до "масонів" та знайомствами серед політичної еліти України та бізнесових кіл, оцінив своє сприяння в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету міністрів України.
Слідство встановило також, що у травні 2016 року він "продав" ще дві високих посади за 285 000 доларів США.
Надалі чоловік, який перебуває під вартою, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав жителя Луцька винуватим у шахрайстві та закінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України) і призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, спритника затримали 3 липня 2020 року на Волині під час одержання коштів - 200 000 доларів США.
У таку суму шахрай, який хизувався приналежністю до "масонів" та знайомствами серед політичної еліти України та бізнесових кіл, оцінив своє сприяння в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету міністрів України.
Слідство встановило також, що у травні 2016 року він "продав" ще дві високих посади за 285 000 доларів США.
Надалі чоловік, який перебуває під вартою, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Рада ухвалила законопроєкт про медіа
Сьогодні, 16:50
Які школярі у Підгайцівській громаді харчуватимуться безкоштовно
Сьогодні, 16:35
Лучанина-«масона», який «продавав» посаду міністра за 200 тисяч доларів, відправили за ґрати на 7 років
Сьогодні, 16:00
Водій шкільного автобуса з Волині отримав орден
Сьогодні, 15:44
Що покласти у рюкзак школяра під час війни
Сьогодні, 15:30
Медіа