Рада ухвалила законопроєкт про медіа





Сьогодні законопроєкт підтримали 233 депутати, пише



Фракція «Слуга народу» дала 179 голосів «за», «Батьківщина» – 6, «Платформа за життя та мир» – 12, «За майбутнє» – 7, «Довіра» – 12, «Відновлення України» – 12, позафракційні нардепи - 5.



Не голосували за законопроєкт у першому читанні «Європейська солідарність» та «Голос».



«Метою законопроєкту є створення єдиної, упорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, а також виконання Україною зобов'язань перед європейськими партнерами, імплементація норм європейського законодавства до національного законодавства України для забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок та вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності та незалежності медіа», – йдеться у пояснювальній записці.



Одним із завдань законопроєкту, за словами авторів, є забезпечення гарантій незалежності медіа, а також прозорості та справедливості діяльності державних органів у сфері медіа; законодавче закріплення та забезпечення дотримання в Україні вимог та обмежень у сфері медіа з метою захисту національного медіапростору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2693-д про медіа. Його перша редакція була зареєстрована у парламенті ще у липні 2020 року.Сьогодні законопроєкт підтримали 233 депутати, пише Слово і Діло. Фракція «Слуга народу» дала 179 голосів «за», «Батьківщина» – 6, «Платформа за життя та мир» – 12, «За майбутнє» – 7, «Довіра» – 12, «Відновлення України» – 12, позафракційні нардепи - 5.Не голосували за законопроєкт у першому читанні «Європейська солідарність» та «Голос».«Метою законопроєкту є створення єдиної, упорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, а також виконання Україною зобов'язань перед європейськими партнерами, імплементація норм європейського законодавства до національного законодавства України для забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок та вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності та незалежності медіа», – йдеться у пояснювальній записці.Одним із завдань законопроєкту, за словами авторів, є забезпечення гарантій незалежності медіа, а також прозорості та справедливості діяльності державних органів у сфері медіа; законодавче закріплення та забезпечення дотримання в Україні вимог та обмежень у сфері медіа з метою захисту національного медіапростору.

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