Рада підтримала повернення акцизів на пальне





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«Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на паливо. За це рішення проголосували 236 депутатів», – зазначив зокрема гардеп Олексій Гончаренко.



Законопроектом планується повернути акциз на пальне, яке скасували у березні.



При цьому ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан, як пропонується, будуть становити 100,00 євро за 1000 літрів.



Рішення у разі ухвалення буде дійсним до скасування воєнного стану.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на пальне.Як пише УНН , про це повідомили з депутатського корпусу.«Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на паливо. За це рішення проголосували 236 депутатів», – зазначив зокрема гардеп Олексій Гончаренко.Законопроектом планується повернути акциз на пальне, яке скасували у березні.При цьому ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан, як пропонується, будуть становити 100,00 євро за 1000 літрів.Рішення у разі ухвалення буде дійсним до скасування воєнного стану.

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