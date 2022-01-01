Рада підтримала повернення акцизів на пальне

Рада підтримала повернення акцизів на пальне
Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на пальне.

Як пише УНН, про це повідомили з депутатського корпусу.

«Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на паливо. За це рішення проголосували 236 депутатів», – зазначив зокрема гардеп Олексій Гончаренко.

Законопроектом планується повернути акциз на пальне, яке скасували у березні.

При цьому ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан, як пропонується, будуть становити 100,00 євро за 1000 літрів.

Рішення у разі ухвалення буде дійсним до скасування воєнного стану.

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Теги: акцизи на пальне
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