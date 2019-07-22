На Волині від удару блискавки загорілася будівля
Сьогодні, 15:11
На Волині від удару блискавкою загорілася цегляна господарська споруда.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Пожежа сталася 29 серпня ввечері у селі Смолигів Торчинської сільської громади.
Її оперативно ліквідували працівники 20 Державної пожежно-рятувального поста з селища Торчин.
Їм активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Білостік.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Пожежа сталася 29 серпня ввечері у селі Смолигів Торчинської сільської громади.
Її оперативно ліквідували працівники 20 Державної пожежно-рятувального поста з селища Торчин.
Їм активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Білостік.
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