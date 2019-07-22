На Волині від удару блискавки загорілася будівля





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Пожежа сталася 29 серпня ввечері у селі Смолигів Торчинської сільської громади.



Її оперативно ліквідували працівники 20 Державної пожежно-рятувального поста з селища Торчин.



Їм активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Білостік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині від удару блискавкою загорілася цегляна господарська споруда.Про це повідомили у ДСНС Волині.Пожежа сталася 29 серпня ввечері у селі Смолигів Торчинської сільської громади.Її оперативно ліквідували працівники 20 Державної пожежно-рятувального поста з селища Торчин.Їм активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Білостік.

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