Керівника тероборони Підгайців судитимуть за продаж благодійних плитоносок

Андрію Бондаруку.



Про це повідомляє



Судове засідання призначене на 15 вересня 2022 року. Така інформація міститься у реєстрі судових справ.



Андрія Бондарука обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених двома статтями: шахрайство, що завдало значної шкоди (ч.2 ст.190) та підроблення офіційних документів (ч.2 ст.358 КК України).



Нагадаємо,



Також він переконав підприємця укласти фіктивний договір їхньої купівлі-продажу, підробив усі необхідні документи – і в результаті цих махінацій сільрада заплатила за надані безоплатно плитоноски, а зловмисник присвоїв 274 тисяч грн.



Обвинувачення висунули Андрію Бондаруку, який є командиром батальйону територіальної оборони «Підгайці», а також у той час працював інспектором із благоустрою Підгайцівської сільської ради.



Зауважимо, що згідно із офіційними даними, наприкінці березня 2022 року Підгайцівська сільська рада перерахувала 274,5 тис грн підприємцю Ляшуку Миколі Миколайовичу (призначення у рахунку - за плитоноски).



Цей підприємець із 2020 року регулярно постачав Підгайцям різноманітні господарчі товари та інструменти.



У коментарі виданню ВСН підприємець підтвердив свою ненавмисну участь у фіктивній оборудці.



«До мене звернувся працівник сільради Андрій Бондарук, з яким ми раніше співпрацювали по інших закупівлях для сільради. Попросив допомогти «обналічити» кошти для покупки плитоносок. Мова йшла про те, що терміново хочуть купити закордоном ці плитоноски і не можуть напряму заплатити з сільської ради. Казав, що треба зробити все швидко. Звичайно, я розумів, що це не зовсім правильно, але чим міг хотів допомогти країні. Про те, що плитоноски надані безкоштовно, я поняття не мав», - розповів Микола Ляшук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суді буде розглядатися справа щодо благодійних плитоносок, які продали у Підгайцівську сільраду. Обвинувачення у цій справі висунули керівнику одного з місцевих добровольчих об'єднань територіальної оборониПро це повідомляє ВСН Судове засідання призначене на 15 вересня 2022 року. Така інформація міститься у реєстрі судових справ.Андрія Бондарука обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених двома статтями: шахрайство, що завдало значної шкоди (ч.2 ст.190) та підроблення офіційних документів (ч.2 ст.358 КК України).Нагадаємо, наприкінці квітня розпочалось розслідування щодо факту незаконної оборудки в Підгайцях. Слідство встановило, що зловмисник, домовившись із благодійником про передачу тероборонівцям безоплатно 150 жилетів-плитоносок, вирішив провернути оборудку з їхньою «закупівлею» за бюджетні кошти.Також він переконав підприємця укласти фіктивний договір їхньої купівлі-продажу, підробив усі необхідні документи – і в результаті цих махінацій сільрада заплатила за надані безоплатно плитоноски, а зловмисник присвоїв 274 тисяч грн.Обвинувачення висунули Андрію Бондаруку, який є командиром батальйону територіальної оборони «Підгайці», а також у той час працював інспектором із благоустрою Підгайцівської сільської ради.Зауважимо, що згідно із офіційними даними, наприкінці березня 2022 року Підгайцівська сільська рада перерахувала 274,5 тис грн підприємцю(призначення у рахунку - за плитоноски).Цей підприємець із 2020 року регулярно постачав Підгайцям різноманітні господарчі товари та інструменти.У коментарі виданню ВСН підприємець підтвердив свою ненавмисну участь у фіктивній оборудці.«До мене звернувся працівник сільради Андрій Бондарук, з яким ми раніше співпрацювали по інших закупівлях для сільради. Попросив допомогти «обналічити» кошти для покупки плитоносок. Мова йшла про те, що терміново хочуть купити закордоном ці плитоноски і не можуть напряму заплатити з сільської ради. Казав, що треба зробити все швидко. Звичайно, я розумів, що це не зовсім правильно, але чим міг хотів допомогти країні. Про те, що плитоноски надані безкоштовно, я поняття не мав», - розповів Микола Ляшук.

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