Через ремонт у деяких районах Луцька – понижений тиск води
Сьогодні, 10:53
Через ремонтні роботи у деяких будинках і бойлерних районів Липин-Єршова понижений тиск води.
Як повідомляє КП «Луцькводоканал».
Здійснюють заміну аварійної ділянки водогону на ділянці від вул. Кривоноса в районі Липин до вул. Єршова. Ремонтні роботи проводяться без зупинки водопостачання. Однак в окремих будинках і бойлерних може спостерігатися пониження тиску подачі води. Перепрошуємо за тимчасові незручності.
Ремонт на вказаній ділянці триватиме включно до п’ятниці, 2 вересня.
Пониження тиску води також може виникати на верхніх поверхах житлових будинків у районі вулиць Карбишева, Єршова, Конякіна, Федорова, Кравчука, Соборності, Гордіюк і на прилеглих територіях.
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Як повідомляє КП «Луцькводоканал».
Здійснюють заміну аварійної ділянки водогону на ділянці від вул. Кривоноса в районі Липин до вул. Єршова. Ремонтні роботи проводяться без зупинки водопостачання. Однак в окремих будинках і бойлерних може спостерігатися пониження тиску подачі води. Перепрошуємо за тимчасові незручності.
Ремонт на вказаній ділянці триватиме включно до п’ятниці, 2 вересня.
Пониження тиску води також може виникати на верхніх поверхах житлових будинків у районі вулиць Карбишева, Єршова, Конякіна, Федорова, Кравчука, Соборності, Гордіюк і на прилеглих територіях.
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