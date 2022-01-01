Через ремонт у деяких районах Луцька – понижений тиск води

Через ремонт у деяких районах Луцька – понижений тиск води
Через ремонтні роботи у деяких будинках і бойлерних районів Липин-Єршова понижений тиск води.

Як повідомляє КП «Луцькводоканал».

Здійснюють заміну аварійної ділянки водогону на ділянці від вул. Кривоноса в районі Липин до вул. Єршова. Ремонтні роботи проводяться без зупинки водопостачання. Однак в окремих будинках і бойлерних може спостерігатися пониження тиску подачі води. Перепрошуємо за тимчасові незручності.

Ремонт на вказаній ділянці триватиме включно до п’ятниці, 2 вересня.

Пониження тиску води також може виникати на верхніх поверхах житлових будинків у районі вулиць Карбишева, Єршова, Конякіна, Федорова, Кравчука, Соборності, Гордіюк і на прилеглих територіях.

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Теги: Луцьк, вода
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