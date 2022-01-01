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«Про військові дії, їх хід, наслідки та результати повідомляють ЗСУ», – звернення Генштабу до журналістів

«Про військові дії, їх хід, наслідки та результати повідомляють ЗСУ», – звернення Генштабу до журналістів
Генеральний штаб Збройних сил України звернувся до представників ЗМІ з проханням не давати оцінок діям українських військових.

Про це йдеться в офіційному зверненні Генштабу ЗСУ.

"Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою:

закликаємо усіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом;

нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє усією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, відтак, саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію;

наголошуємо на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглюванні військовою термінологією, намаганнях продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози.

Так само неприпустимою є практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, у тому числі офіційних, надання цим заявам різного забарвлення і трактування їх на власний розсуд", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали головне правило: про військові дії, їх хід, наслідки та результати повідомляють Збройні Сили України!
«Про військові дії, їх хід, наслідки та результати повідомляють ЗСУ», – звернення Генштабу до журналістів

"Наші мужні воїни майстерно виконують свою роботу і щодня нищать окупантів по усій лінії фронту. Тож давайте і надалі вірити в Українське військо, не ставити під сумнів дії командирів і не слугувати додатковим інструментом в руках російської пропаганди. Ворог підступний і безжалісний, він намагатиметься використати будь-яку перевагу, зокрема й інформаційну, аби завдати нам втрат. Слід врешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню Перемогу, за яку сьогодні б’ється увесь Український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро наша Перемога настане!" - наголошують у Генштабі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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