Помер Михайло Горбачов
30 серпень, 23:47
Президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС та на Центральну клінічну лікарню.
У ЦКБ повідомили, що "сьогодні ввечері, 30 серпня, після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов".
Горбачову у березні виповнився 91 рік.
Він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом – першим та єдиним в історії президентом Союзу радянських соціалістичних республік (1990-1991).
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС та на Центральну клінічну лікарню.
У ЦКБ повідомили, що "сьогодні ввечері, 30 серпня, після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов".
Горбачову у березні виповнився 91 рік.
Він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом – першим та єдиним в історії президентом Союзу радянських соціалістичних республік (1990-1991).
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