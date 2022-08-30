Помер Михайло Горбачов

Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.



Про це повідомляє



У ЦКБ повідомили, що "сьогодні ввечері, 30 серпня, після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов".



Горбачову у березні виповнився 91 рік.



Він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом – першим та єдиним в історії президентом Союзу радянських соціалістичних республік (1990-1991).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СРСРпомер 30 серпня на 92-му році життя.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС та на Центральну клінічну лікарню.У ЦКБ повідомили, що "сьогодні ввечері, 30 серпня, після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов".Горбачову у березні виповнився 91 рік.Він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом – першим та єдиним в історії президентом Союзу радянських соціалістичних республік (1990-1991).

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