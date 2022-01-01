31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 31 серпня, день народження святкує Заслужений економіст України, чудова людина, чарівна жінка Любов Юріївна Івевакова (на фото).
Також у цей день своє особисте свято відзначають український футболіст та екс-тренер ФК «Волинь» Сергій Чабан та журналістка Людмила Приймачук.
Вітаємо їх та зичимо довголіття, успіхів, життєвої наснаги та радості.
31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Георгій, Григорій, Євгеній, Лев, Лука, Макарій, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Також 31 серпня відзначають: Всесвітній день блогера, День боротьби з провалами в пам'яті та Міжнародний день обізнаності про передозування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також у цей день своє особисте свято відзначають український футболіст та екс-тренер ФК «Волинь» Сергій Чабан та журналістка Людмила Приймачук.
Вітаємо їх та зичимо довголіття, успіхів, життєвої наснаги та радості.
31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Георгій, Григорій, Євгеній, Лев, Лука, Макарій, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Також 31 серпня відзначають: Всесвітній день блогера, День боротьби з провалами в пам'яті та Міжнародний день обізнаності про передозування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Помер Михайло Горбачов
30 серпень, 23:47
Добрі новини від ВолиньPost за 30 серпня
30 серпень, 23:15
«Про військові дії, їх хід, наслідки та результати повідомляють ЗСУ», – звернення Генштабу до журналістів
30 серпень, 22:22
Медіа