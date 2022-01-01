31 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 31 серпня, день народження святкує Заслужений економіст України, чудова людина, чарівна жінка(на фото).Також у цей день своє особисте свято відзначають український футболіст та екс-тренер ФК «Волинь»та журналісткаВітаємо їх та зичимо довголіття, успіхів, життєвої наснаги та радості.31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Георгій, Григорій, Євгеній, Лев, Лука, Макарій, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Також 31 серпня відзначають: Всесвітній день блогера, День боротьби з провалами в пам'яті та Міжнародний день обізнаності про передозування.