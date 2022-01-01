Компенсацію за прихисток переселенців зможе отримати будь-який громадянин: деталі





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Зокрема, в рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин.



Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.



"Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — нагадала віце-прем‘єр-міністр Ірина Верещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців, а також запровадив інформаційно-аналітичну систему, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.Про це пише УНІАН Зокрема, в рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин.Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації."Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — нагадала віце-прем‘єр-міністр

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