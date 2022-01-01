Компенсацію за прихисток переселенців зможе отримати будь-який громадянин: деталі
Сьогодні, 02:39
Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців, а також запровадив інформаційно-аналітичну систему, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.
Про це пише УНІАН.
Зокрема, в рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин.
Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.
"Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — нагадала віце-прем‘єр-міністр Ірина Верещук.
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Про це пише УНІАН.
Зокрема, в рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин.
Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.
"Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — нагадала віце-прем‘єр-міністр Ірина Верещук.
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