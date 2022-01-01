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Україна вже розробляє маршрути евакуації цивільних із Криму, – Подоляк

Україна вже розробляє маршрути евакуації цивільних із Криму, – Подоляк
Україна вже розробляє маршрути евакуації для мешканців нині окупованого Криму, які захочуть залишити півострів під час активної фази його звільнення.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 30 серпня, пише Громадське.

«Зрозуміло, що для України життя громадян — безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації», — написав посадовець.

І додав, що наразі українська влада просить цивільних в анексованому Криму триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття.

У коментарі Громадському Подоляк зазначив, що його заява є «одночасно і жартом, і абсолютною правдою. Так він відповів на коментарі користувачів у соцмережах, що його слова є «жартом».

«Тому що сьогодні саме Україна модерує будь-які теми, саме Україна розуміє, як події будуть розгортатись далі і тому рекомендуємо жителям Криму активно подбати про свою безпеку. Бо РФ — це країна, яка вміє надувати велику пропагандистську бульбашку, але нічого не зможе гарантувати і зробити», — вказав радник глави ОП.

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Теги: Росія, Україна, війна
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