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Євросоюз має покінчити з будь-якою залежністю від Росії, – МЗС Румунії

Євросоюз має покінчити з будь-якою залежністю від Росії, – МЗС Румунії
Європейський союз повинен покінчити з будь-якою залежністю від Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску перед сьогоднішньою зустріччю глав МЗС країн ЄС.

За його словами, відносини між Росією і Євросоюзом будуть залежати від розвитку ситуації в Україні. При цьому Бухарест підтримує призупинення спрощеного візового режиму та відкритий до обмежень на видачу туристичних віз.

"Ми не можемо повернутися до звичних відносин з Росією. Зараз рано оцінювати майбутнє відносин між ЄС і Росією, тому що це залежить від розвитку подій в Україні. Але одне зрозуміло: ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії", - зазначив Ауреску.

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Теги: Росія, Україна, війна
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