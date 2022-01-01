Німецьку компанію запідозрили у постачанні Росії компонентів для «Новічка», – ЗМІ





Про це повідомив Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який об'єднує слідчі центри, засоби масової інформації та журналістів, пише



Також про обшуки пише Tagesschau.



Зазначається, що за останні три з половиною роки Riol Chemie більше як 30 разів поставила в Росію токсичні хімічні речовини та лабораторні матеріали, не маючи на те спеціального дозволу.



Покупцем товарів була компанія «Хіммед», яка продає реактиви та обладнання для лабораторій, а також випускає розчинники та засоби радіаційної безпеки.



За даними OCCRP, у 2016 році «Хіммед» став підрядником Інституту криміналістики ФСБ. Його співробітників пов'язують із отруєннями росіян Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова та політика Володимира Кара-Мурзи.



У самому «Хіммеді» казали, що працюють здебільшого з цивільними лабораторіями, і називали частку замовлень від «специфічних установ» мізерно малою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці Німеччини провели обшуки в компанії Riol Chemie, яку запідозрили у нелегальних постачаннях до Росії компонентів, які можна використовувати для створення хімічної та біологічної зброї, зокрема отруйної речовини «Новічок».Про це повідомив Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який об'єднує слідчі центри, засоби масової інформації та журналістів, пише Громадське Також про обшуки пише Tagesschau.Зазначається, що за останні три з половиною роки Riol Chemie більше як 30 разів поставила в Росію токсичні хімічні речовини та лабораторні матеріали, не маючи на те спеціального дозволу.Покупцем товарів була компанія «Хіммед», яка продає реактиви та обладнання для лабораторій, а також випускає розчинники та засоби радіаційної безпеки.За даними OCCRP, у 2016 році «Хіммед» став підрядником Інституту криміналістики ФСБ. Його співробітників пов'язують із отруєннями росіян Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова та політика Володимира Кара-Мурзи.У самому «Хіммеді» казали, що працюють здебільшого з цивільними лабораторіями, і називали частку замовлень від «специфічних установ» мізерно малою.

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