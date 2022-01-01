Не встигли облаштувати укриття: у громаді на Волині з 1 вересня буде дистанційне навчання





Про це розповіла Ольга Лукащук.



Всього у громаді є шість закладів загальної середньої освіти. На облаштування укриттів у чотирьох з них із залишків освітньої субвенції виділили майже чотири мільйони гривень, – каже Ольга Лукащук.



З її слів, лише чотири заклади освіти у громаді можуть претендувати на те, щоб в них облаштували укриття. Це сховища Воютинського та Торчинського ліцеїв, Веселівської та Смолигівської гімназій.



"Єдине була проблема у проплатах. Хотілося б, щоб казначейство на такі об’єкти швидше переказувало гроші. Станом на сьогодні ремонт триває", – говорить начальниця гуманітарного відділу селищної ради.



Навчання у Торчинському ліцеї з 1 вересня розпочнеться дистанційно, після облаштування укриття, ймовірно, діти сядуть за шкільні парти, – говорить директор освітнього закладу Андрій Сікірінський.



Мама першокласниці Торчинського ліцею Ілона Маньчук говорить: підготовлені до будь-якої форми навчання, яка буде у ліцеї.



"Для дітей головне – це перший дзвоник, але які реалії, до таких умов і пристосовуємося", – каже жінка.



За словами керівника ліцею, протирадіаційне укриття розраховане на 1600 людей. У ліцеї виховують 711 школярів, їх навчають понад півтори сотні педагогів.



Нині в укритті Торчинського ліцею робітники підрядної організації облаштовують місця для сидіння, де можуть перебувати школярі під час повітряної тривоги. Робітник підрядної організації Юрій Цумик каже: за місяць-півтора ремонт в укритті цього ліцею завершать.



Поки триває облаштування укриттів у навчальних закладах громади, упродовж вересня і, ймовірно, жовтня дитсадки та школи працюватимуть дистанційно, – каже начальниця гуманітарного відділу селищної ради Ольги Лукащук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Торчинській громаді з 1 вересня навчатимуться дистанційно. У закладах освіти не завершили облаштування укриттів.Про це розповіла Суспільному начальниця гуманітарного відділу селищної радиВсього у громаді є шість закладів загальної середньої освіти. На облаштування укриттів у чотирьох з них із залишків освітньої субвенції виділили майже чотири мільйони гривень, – каже Ольга Лукащук.З її слів, лише чотири заклади освіти у громаді можуть претендувати на те, щоб в них облаштували укриття. Це сховища Воютинського та Торчинського ліцеїв, Веселівської та Смолигівської гімназій."Єдине була проблема у проплатах. Хотілося б, щоб казначейство на такі об’єкти швидше переказувало гроші. Станом на сьогодні ремонт триває", – говорить начальниця гуманітарного відділу селищної ради.Навчання у Торчинському ліцеї з 1 вересня розпочнеться дистанційно, після облаштування укриття, ймовірно, діти сядуть за шкільні парти, – говорить директор освітнього закладуМама першокласниці Торчинського ліцеюговорить: підготовлені до будь-якої форми навчання, яка буде у ліцеї."Для дітей головне – це перший дзвоник, але які реалії, до таких умов і пристосовуємося", – каже жінка.За словами керівника ліцею, протирадіаційне укриття розраховане на 1600 людей. У ліцеї виховують 711 школярів, їх навчають понад півтори сотні педагогів.Нині в укритті Торчинського ліцею робітники підрядної організації облаштовують місця для сидіння, де можуть перебувати школярі під час повітряної тривоги. Робітник підрядної організації Юрій Цумик каже: за місяць-півтора ремонт в укритті цього ліцею завершать.Поки триває облаштування укриттів у навчальних закладах громади, упродовж вересня і, ймовірно, жовтня дитсадки та школи працюватимуть дистанційно, – каже начальниця гуманітарного відділу селищної ради Ольги Лукащук.

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