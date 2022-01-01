Окупанти влаштували теракт на ринку у Мелітополі, – мер
Сьогодні, 13:05
Окупанти влаштували теракт у людному місці, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється.
Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували трьох військових. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється.
Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували трьох військових. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
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