На Волині 15-річна мотоциклістка з 10-річним пасажиром врізалися в ВАЗ





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



У результаті автопригоди водійка мотоцикла та 10-річний пасажир отримали тілесні ушкодження.



Дівчина, керуючи мотоциклом «Shineray Intruder», виїжджала із прилеглої території за місцем проживання, не надала переваги в русі автомобілю, під керуванням 63-річного жителя району, та зіткнулася з ним.



Дівчині надали медичну допомогу, не госпіталізовували. Хлопця – госпіталізували до лікарні.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора вранці, 21 вересня, у селі Малі Голоби Камінь-Каширського району 15-річна мотоциклістка зіткнулася із автомобілем «ВАЗ-2107».Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.У результаті автопригоди водійка мотоцикла та 10-річний пасажир отримали тілесні ушкодження.Дівчина, керуючи мотоциклом «Shineray Intruder», виїжджала із прилеглої території за місцем проживання, не надала переваги в русі автомобілю, під керуванням 63-річного жителя району, та зіткнулася з ним.Дівчині надали медичну допомогу, не госпіталізовували. Хлопця – госпіталізували до лікарні.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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