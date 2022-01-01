На Волині 15-річна мотоциклістка з 10-річним пасажиром врізалися в ВАЗ

На Волині 15-річна мотоциклістка з 10-річним пасажиром врізалися в ВАЗ
Учора вранці, 21 вересня, у селі Малі Голоби Камінь-Каширського району 15-річна мотоциклістка зіткнулася із автомобілем «ВАЗ-2107».

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

У результаті автопригоди водійка мотоцикла та 10-річний пасажир отримали тілесні ушкодження.

Дівчина, керуючи мотоциклом «Shineray Intruder», виїжджала із прилеглої території за місцем проживання, не надала переваги в русі автомобілю, під керуванням 63-річного жителя району, та зіткнулася з ним.

Дівчині надали медичну допомогу, не госпіталізовували. Хлопця – госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
На Волині 15-річна мотоциклістка з 10-річним пасажиром врізалися в ВАЗ


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Теги: ДТП, мотоциклісти, Волинь
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