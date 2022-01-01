На Волині 15-річна мотоциклістка з 10-річним пасажиром врізалися в ВАЗ
Сьогодні, 10:56
Учора вранці, 21 вересня, у селі Малі Голоби Камінь-Каширського району 15-річна мотоциклістка зіткнулася із автомобілем «ВАЗ-2107».
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
У результаті автопригоди водійка мотоцикла та 10-річний пасажир отримали тілесні ушкодження.
Дівчина, керуючи мотоциклом «Shineray Intruder», виїжджала із прилеглої території за місцем проживання, не надала переваги в русі автомобілю, під керуванням 63-річного жителя району, та зіткнулася з ним.
Дівчині надали медичну допомогу, не госпіталізовували. Хлопця – госпіталізували до лікарні.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
У результаті автопригоди водійка мотоцикла та 10-річний пасажир отримали тілесні ушкодження.
Дівчина, керуючи мотоциклом «Shineray Intruder», виїжджала із прилеглої території за місцем проживання, не надала переваги в русі автомобілю, під керуванням 63-річного жителя району, та зіткнулася з ним.
Дівчині надали медичну допомогу, не госпіталізовували. Хлопця – госпіталізували до лікарні.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині розшукують жінку, яка переховується від суду
Сьогодні, 11:18
На Волині 15-річна мотоциклістка з 10-річним пасажиром врізалися в ВАЗ
Сьогодні, 10:56
Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати проти України, – розвідка Великої Британії
Сьогодні, 10:55
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Медіа