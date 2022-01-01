Росія обстріляла Харківщину: є загиблі і поранені





Про це Олег Синєгубов у Telegram 23 вересня.



_«За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську поранення отримали 3 особи, у тому числі 2 дітей – хлопчик та дівчинка по 7 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.



У Куп'янському районі поранення отримали 4 особи. У Харківському районі, на жаль, загинув 51-річний чоловік. 2 особи – жінка 67 років та 52-річний чоловік вибухнули на міні у Чугуївському районі. Обох госпіталізовано з пораненнями»_, - написав він.



В ОВА також уточнили, що вчора вдень ворог ще раз завдав ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району - ракета потрапила в землю біля греблі Печенізького водосховища. Без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти продовжують обстрілювати нещодавно звільнені населені пункти Харківської області. Є постраждалі серед мирних мешканців.Про це повідомив голова Харківської ОВАу Telegram 23 вересня._«За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську поранення отримали 3 особи, у тому числі 2 дітей – хлопчик та дівчинка по 7 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.У Куп'янському районі поранення отримали 4 особи. У Харківському районі, на жаль, загинув 51-річний чоловік. 2 особи – жінка 67 років та 52-річний чоловік вибухнули на міні у Чугуївському районі. Обох госпіталізовано з пораненнями»_, - написав він.В ОВА також уточнили, що вчора вдень ворог ще раз завдав ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району - ракета потрапила в землю біля греблі Печенізького водосховища. Без постраждалих.

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