Росія обстріляла Харківщину: є загиблі і поранені
Сьогодні, 10:57
Російські окупанти продовжують обстрілювати нещодавно звільнені населені пункти Харківської області. Є постраждалі серед мирних мешканців.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 23 вересня.
_«За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську поранення отримали 3 особи, у тому числі 2 дітей – хлопчик та дівчинка по 7 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
У Куп'янському районі поранення отримали 4 особи. У Харківському районі, на жаль, загинув 51-річний чоловік. 2 особи – жінка 67 років та 52-річний чоловік вибухнули на міні у Чугуївському районі. Обох госпіталізовано з пораненнями»_, - написав він.
В ОВА також уточнили, що вчора вдень ворог ще раз завдав ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району - ракета потрапила в землю біля греблі Печенізького водосховища. Без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 23 вересня.
_«За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську поранення отримали 3 особи, у тому числі 2 дітей – хлопчик та дівчинка по 7 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
У Куп'янському районі поранення отримали 4 особи. У Харківському районі, на жаль, загинув 51-річний чоловік. 2 особи – жінка 67 років та 52-річний чоловік вибухнули на міні у Чугуївському районі. Обох госпіталізовано з пораненнями»_, - написав він.
В ОВА також уточнили, що вчора вдень ворог ще раз завдав ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району - ракета потрапила в землю біля греблі Печенізького водосховища. Без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія обстріляла Харківщину: є загиблі і поранені
Сьогодні, 10:57
На Волині зустріли тіло загиблого Героя Володимира Шахна. ФОТО
Сьогодні, 10:44
На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля
Сьогодні, 09:59
Медіа