Новітні технології та оперативна робота: як «Волиньгаз» використовує програмний комплекс RGC АДС

Новітні технології та оперативна робота: як «Волиньгаз» використовує програмний комплекс RGC АДС
АТ «Волиньгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК), продовжує використовувати інноваційні технології, щоб якісно працювати, модернізувати газові мережі та надавати відмінне обслуговування для клієнтів. Серед сучасних технологій, які використовуються в компанії - власний програмний комплекс RGC АДС, який допомагає фахівцям аварійно-диспетчерської служби оперативно обробляти аварійні заявки від споживачів та передавати їх на виконання аварійної бригади.

Про роботу екстреної служби 104 «Волиньгаз» та програмного продукту RGC ADS розповів начальник аварійно-диспетчерської служби «Волиньгаз» Валентин Киричук під час ефіру на радіо СіД FM 102,4.

«Для управління викликами аварійно-диспетчерської служби «Волиньгаз» ми використовуємо програмний комплекс RGC АДС. Дзвінки на номер «104» надходять в єдиний центр у Луцьку. У програмі відображаються всі поточні виклики й місце знаходження спецавтомобілів. Крім того, є можливість контролювати наскільки швидко бригада виїхала на виклик. Для наших споживачів - це покращення сервісу, адже спеціалісти оперативно працюють та ліквідовують аварії», - зауважив Валентин Киричук.

Усі машини АДС оснащені системою GPS-навігації, диспетчер у режимі онлайн бачить розташування спецтранспорту та передає заявку найближчій бригаді до місця виклику. Завдяки цьому на виклик фахівці прибувають максимально швидко та запобігають чи усувають аварійну ситуацію.

Начальник аварійно-диспетчерської служби каже, що також диспетчери використовують програмний комплекс RGC ГІС: на онлайн-карті зображені місця знаходження складових газорозподільної системи.

«Волиньгаз» тримає курс на євроінтеграцію газорозподільних мереж регіону, діджиталізацію робочих процесів та підвищення професійності працівників, адже змінюючись самі, змінюємо країну на краще.

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньгаз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканець Рівного відсудив у комунальників 287 тисяч за розбите деревом авто
Сьогодні, 12:17
Лукашенко розповів, чи збирається оголошувати мобілізацію в Білорусі
Сьогодні, 12:06
Новітні технології та оперативна робота: як «Волиньгаз» використовує програмний комплекс RGC АДС
Сьогодні, 11:59
Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди
Сьогодні, 11:40
У Волинському онкоцентрі через на COVID-19 обмежили відвідування пацієнтів
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Волиняни можуть обрати сучасне та якісне газове обладнання в Клієнтських просторах Волиняни можуть обрати сучасне та якісне газове обладнання в Клієнтських просторах
21 вересень, 16:16
«Волиньгаз»: вчасна сплата за розподіл газу – інвестиція у безпеку та стабільність «Волиньгаз»: вчасна сплата за розподіл газу – інвестиція у безпеку та стабільність
19 вересень, 12:39
«Для точності розрахунків передавайте показники лічильника з 1 по 5 вересня», – Волиньгаз «Для точності розрахунків передавайте показники лічильника з 1 по 5 вересня», – Волиньгаз
01 вересень, 13:22
«Волиньгаз» передав автомобіль військовим на День Незалежності України «Волиньгаз» передав автомобіль військовим на День Незалежності України
24 серпень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили волинянина, який «наловив» риби на 100 тисяч гривень
Сьогодні, 12:45
 0
ЗСУ за добу знищили 4 іранські безпілотники Shahed
Сьогодні, 12:43
 0
Мешканець Рівного відсудив у комунальників 287 тисяч за розбите деревом авто
Сьогодні, 12:17
 0
Лукашенко розповів, чи збирається оголошувати мобілізацію в Білорусі
Сьогодні, 12:06
 0
Новітні технології та оперативна робота: як «Волиньгаз» використовує програмний комплекс RGC АДС
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8