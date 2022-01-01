Новітні технології та оперативна робота: як «Волиньгаз» використовує програмний комплекс RGC АДС

АТ «Волиньгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК), продовжує використовувати інноваційні технології, щоб якісно працювати, модернізувати газові мережі та надавати відмінне обслуговування для клієнтів. Серед сучасних технологій, які використовуються в компанії - власний програмний комплекс RGC АДС, який допомагає фахівцям аварійно-диспетчерської служби оперативно обробляти аварійні заявки від споживачів та передавати їх на виконання аварійної бригади.Про роботу екстреної служби 104 «Волиньгаз» та програмного продукту RGC ADS розповів начальник аварійно-диспетчерської служби «Волиньгаз»під час ефіру на радіо СіД FM 102,4.«Для управління викликами аварійно-диспетчерської служби «Волиньгаз» ми використовуємо програмний комплекс RGC АДС. Дзвінки на номер «104» надходять в єдиний центр у Луцьку. У програмі відображаються всі поточні виклики й місце знаходження спецавтомобілів. Крім того, є можливість контролювати наскільки швидко бригада виїхала на виклик. Для наших споживачів - це покращення сервісу, адже спеціалісти оперативно працюють та ліквідовують аварії», - зауважив Валентин Киричук.Усі машини АДС оснащені системою GPS-навігації, диспетчер у режимі онлайн бачить розташування спецтранспорту та передає заявку найближчій бригаді до місця виклику. Завдяки цьому на виклик фахівці прибувають максимально швидко та запобігають чи усувають аварійну ситуацію.Начальник аварійно-диспетчерської служби каже, що також диспетчери використовують програмний комплекс RGC ГІС: на онлайн-карті зображені місця знаходження складових газорозподільної системи.«Волиньгаз» тримає курс на євроінтеграцію газорозподільних мереж регіону, діджиталізацію робочих процесів та підвищення професійності працівників, адже змінюючись самі, змінюємо країну на краще.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.