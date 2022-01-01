Новітні технології та оперативна робота: як «Волиньгаз» використовує програмний комплекс RGC АДС
Сьогодні, 11:59
АТ «Волиньгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК), продовжує використовувати інноваційні технології, щоб якісно працювати, модернізувати газові мережі та надавати відмінне обслуговування для клієнтів. Серед сучасних технологій, які використовуються в компанії - власний програмний комплекс RGC АДС, який допомагає фахівцям аварійно-диспетчерської служби оперативно обробляти аварійні заявки від споживачів та передавати їх на виконання аварійної бригади.
Про роботу екстреної служби 104 «Волиньгаз» та програмного продукту RGC ADS розповів начальник аварійно-диспетчерської служби «Волиньгаз» Валентин Киричук під час ефіру на радіо СіД FM 102,4.
«Для управління викликами аварійно-диспетчерської служби «Волиньгаз» ми використовуємо програмний комплекс RGC АДС. Дзвінки на номер «104» надходять в єдиний центр у Луцьку. У програмі відображаються всі поточні виклики й місце знаходження спецавтомобілів. Крім того, є можливість контролювати наскільки швидко бригада виїхала на виклик. Для наших споживачів - це покращення сервісу, адже спеціалісти оперативно працюють та ліквідовують аварії», - зауважив Валентин Киричук.
Усі машини АДС оснащені системою GPS-навігації, диспетчер у режимі онлайн бачить розташування спецтранспорту та передає заявку найближчій бригаді до місця виклику. Завдяки цьому на виклик фахівці прибувають максимально швидко та запобігають чи усувають аварійну ситуацію.
Начальник аварійно-диспетчерської служби каже, що також диспетчери використовують програмний комплекс RGC ГІС: на онлайн-карті зображені місця знаходження складових газорозподільної системи.
«Волиньгаз» тримає курс на євроінтеграцію газорозподільних мереж регіону, діджиталізацію робочих процесів та підвищення професійності працівників, адже змінюючись самі, змінюємо країну на краще.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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Про роботу екстреної служби 104 «Волиньгаз» та програмного продукту RGC ADS розповів начальник аварійно-диспетчерської служби «Волиньгаз» Валентин Киричук під час ефіру на радіо СіД FM 102,4.
«Для управління викликами аварійно-диспетчерської служби «Волиньгаз» ми використовуємо програмний комплекс RGC АДС. Дзвінки на номер «104» надходять в єдиний центр у Луцьку. У програмі відображаються всі поточні виклики й місце знаходження спецавтомобілів. Крім того, є можливість контролювати наскільки швидко бригада виїхала на виклик. Для наших споживачів - це покращення сервісу, адже спеціалісти оперативно працюють та ліквідовують аварії», - зауважив Валентин Киричук.
Усі машини АДС оснащені системою GPS-навігації, диспетчер у режимі онлайн бачить розташування спецтранспорту та передає заявку найближчій бригаді до місця виклику. Завдяки цьому на виклик фахівці прибувають максимально швидко та запобігають чи усувають аварійну ситуацію.
Начальник аварійно-диспетчерської служби каже, що також диспетчери використовують програмний комплекс RGC ГІС: на онлайн-карті зображені місця знаходження складових газорозподільної системи.
«Волиньгаз» тримає курс на євроінтеграцію газорозподільних мереж регіону, діджиталізацію робочих процесів та підвищення професійності працівників, адже змінюючись самі, змінюємо країну на краще.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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