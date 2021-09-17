На вихідних в Україні вщухнуть дощі

На вихідних в Україні вщухнуть дощі
По Україні вже в кінці цього тижня очікується погода переважно без опадів, нічні заморозки поки збережуться, та з понеділка потепліє і знову дощитиме.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, найближчої ночі у більшості центральних областей, завтра вдень на Лівобережжі та в Криму невеликий дощ, на решті території, в неділю по всій країні переважно без опадів.

Температура вночі 24-25 вересня 2-9° тепла, у західних, 25 вересня також і в північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, температура вдень 10-17° тепла, 25 вересня на Закарпатті та Прикарпатті до 20°.

У понеділок в Україні, крім півдня, місцями невеликий дощ, у Карпатському регіоні помірний дощ; температура вночі 4-11° тепла, вдень 15-20°, на півдні країни 19-24°.

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Теги: погода, вихідні
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