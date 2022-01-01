Поліція назвала нову кількість тіл, які ексгумували в Ізюмі





Про це повідомляє Сергія Пантелеєва під час брифінгу.



"На сьогодні ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян загиблих та похованих в місті Ізюм. На цей момент поліцією піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 - це тіла жінок, 189 тіл чоловік, 5 - діти"



За його словами, 11 тіл настільки знівечені, наразі не можна встановити їх стать, цим займатимуться судово-медичні експерти.



"Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл в ході візуального огляду разом з експертами мають ознаки насильницької смерті", - розповів Пантелеєв.



Він додав, що точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена у результаті додаткових експертних досліджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного слідчого управління Нацполіціїпід час брифінгу."На сьогодні ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян загиблих та похованих в місті Ізюм. На цей момент поліцією піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 - це тіла жінок, 189 тіл чоловік, 5 - діти"За його словами, 11 тіл настільки знівечені, наразі не можна встановити їх стать, цим займатимуться судово-медичні експерти."Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл в ході візуального огляду разом з експертами мають ознаки насильницької смерті", - розповів Пантелеєв.Він додав, що точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена у результаті додаткових експертних досліджень.

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