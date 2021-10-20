За вересень у Луцьку виявили понад сотню дітей хворих на коронавірус





Про це Оксана Лєщинська.



Із 1 серпня по 31 серпня у дитячій поліклініці виявили 19 випадків інфікування коронавірусом.



З 1 вересня і до 22 вересня провели вже 369 тестів. Виявили COVID-19 у 113 випадках.



"Однак рівень захворювань – не критичний і в цілому ситуація значно краща, ніж у попередній рік. Вакцинація знизила як кількість хворих на COVID-19, так і полегшила перебіг хвороби", - сказала Лєщинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській дитячій поліклініці фіксують зростання кількості випадків захворювань на COVID-19.Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook директорка медзакладуІз 1 серпня по 31 серпня у дитячій поліклініці виявили 19 випадків інфікування коронавірусом.З 1 вересня і до 22 вересня провели вже 369 тестів. Виявили COVID-19 у 113 випадках."Однак рівень захворювань – не критичний і в цілому ситуація значно краща, ніж у попередній рік. Вакцинація знизила як кількість хворих на COVID-19, так і полегшила перебіг хвороби", - сказала Лєщинська.

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