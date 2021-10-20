За вересень у Луцьку виявили понад сотню дітей хворих на коронавірус

За вересень у Луцьку виявили понад сотню дітей хворих на коронавірус
У Луцькій міській дитячій поліклініці фіксують зростання кількості випадків захворювань на COVID-19.

Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook директорка медзакладу Оксана Лєщинська.

Із 1 серпня по 31 серпня у дитячій поліклініці виявили 19 випадків інфікування коронавірусом.

З 1 вересня і до 22 вересня провели вже 369 тестів. Виявили COVID-19 у 113 випадках.

"Однак рівень захворювань – не критичний і в цілому ситуація значно краща, ніж у попередній рік. Вакцинація знизила як кількість хворих на COVID-19, так і полегшила перебіг хвороби", - сказала Лєщинська.


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Теги: діти, коронавірус, Луцьк
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