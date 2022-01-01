7 бойовиків РФ, які воювали на Сумщині, проведуть за ґратами 15 років

7 бойовиків РФ, які воювали на Сумщині, проведуть за ґратами 15 років
Відповідно до судових рішень до реальних строків ув’язнення засудили 7 бойовиків терористичної організації «ДНР», які у складі російських окупаційних військ воювали на Сумщині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази їх вини за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років.

За даними слідства, після широкомасштабного вторгнення РФ усі зловмисники добровільно вступили до лав так званого «4 окремого мотопіхотного батальйону 119 полку народної міліції ДНР».
7 бойовиків РФ, які воювали на Сумщині, проведуть за ґратами 15 років

На тимчасово окупованій території Донеччини «новобранці» отримали військове спорядження і зброю. Після чого їх відправили до Бєлгородської області рф на короткострокове тренування. Звідти під керівництвом російських командирів «вояки» відбули на Сумщину для військової служби у складі окупаційних військ.

Встановлено, що всі вони:
▪️ брали участь у бойових діях проти Сил оборони України;
▪️ працювали на облаштуванні бойових позицій ворога;
▪️ чергували на блокпостах, здійснюючи перевірку осіб і транспортних засобів.

Усіх зловмисників українські захисники захопили в полон навесні під час звільнення області.

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Теги: бойовики ДНР, ув'язнення, Сумщина, СБУ
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