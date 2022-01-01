На Донбасі внаслідок обстрілу загинув волинянин Микола Боговід

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув волинянин Микола Боговід
Сьогодні, 23 вересня, стало відомо про загибель захисника, щирого патріота старшого 41-річного сержанта Боговіда Миколи Адамовича, жителя смт Ратне.

Він з 26 лютого був призваний на військову службу. Відбував її спершу в роті охорони в Другого відділу Ковельського РТЦК та СП, а вже в травні був переведений до військової частини А1008.

Герой загинув 21 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі с. Зайцеве Донецької області.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ратне, Боговід, загинув, Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди Росія планує направити мобілізованих
Сьогодні, 18:37
ДСНС завершила тестування системи оповіщення
Сьогодні, 18:10
На Донбасі внаслідок обстрілу загинув волинянин Микола Боговід
Сьогодні, 17:57
Комісія ООН підтвердила скоєння Росією воєнних злочинів в Україні
Сьогодні, 17:46
З Волині на передову відправили генератор
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
Виконуючи бойове завдання на Півдні, загинув капітан з Волині Едуард Камардін Виконуючи бойове завдання на Півдні, загинув капітан з Волині Едуард Камардін
06 вересень, 18:15
Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди
18 травень, 16:02
У бою з російськими окупантами загинув волинянин У бою з російськими окупантами загинув волинянин
06 травень, 16:44
На Донбасі загинув військовий з Волині На Донбасі загинув військовий з Волині
04 квітень, 19:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди Росія планує направити мобілізованих
Сьогодні, 18:37
 0
ДСНС завершила тестування системи оповіщення
Сьогодні, 18:10
 0
На Донбасі внаслідок обстрілу загинув волинянин Микола Боговід
Сьогодні, 17:57
 0
Комісія ООН підтвердила скоєння Росією воєнних злочинів в Україні
Сьогодні, 17:46
 0
З Волині на передову відправили генератор
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8