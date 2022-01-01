На Донбасі внаслідок обстрілу загинув волинянин Микола Боговід

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо про загибель захисника, щирого патріота старшого 41-річного сержанта, жителя смт Ратне.Він з 26 лютого був призваний на військову службу. Відбував її спершу в роті охорони в Другого відділу Ковельського РТЦК та СП, а вже в травні був переведений до військової частини А1008.Герой загинув 21 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі с. Зайцеве Донецької області.