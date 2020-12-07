Понад 100 тисяч абонентів на Волині – без світла через ракетні обстріли

Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни. Частина територій станом на післяобідню пору 22 жовтня залишається без електропостачання.Про те, яка ситуація в областях, розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.Станом на 14:10 внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській – 188 400, у Волинській області – 102 000, в Черкаській – 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській – 61 913 та Одеській – 10 500.Всього силами ППО знищені 18 ракет.«Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію», – закликає Тимошенко.Нагадаємо, руйнувань внаслідок ракетних обстрілів 22 жовтня на Волині зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури Луцька та Ковеля.У Луцьку