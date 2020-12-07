Понад 100 тисяч абонентів на Волині – без світла через ракетні обстріли

Понад 100 тисяч абонентів на Волині – без світла через ракетні обстріли
Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни. Частина територій станом на післяобідню пору 22 жовтня залишається без електропостачання.

Про те, яка ситуація в областях, розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Станом на 14:10 внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській – 188 400, у Волинській області – 102 000, в Черкаській – 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській – 61 913 та Одеській – 10 500.

Всього силами ППО знищені 18 ракет.

«Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію», – закликає Тимошенко.

Нагадаємо, руйнувань внаслідок ракетних обстрілів 22 жовтня на Волині зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури Луцька та Ковеля.

У Луцьку пошкодження об‘єкта енергетики критичні.


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Теги: світло, електропостачання, обстріли
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