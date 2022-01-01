Подоляк допустив обмін Богуслаєва на українських військовополонених
Сьогодні, 11:34
Михайло Подоляк допускає, що заарештованого за співпрацю з росією президента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених.
Радник глави офісу президента сказав про це в інтерв'ю «Настоящее время».
«Якщо потрібно, ми зробимо все, щоб забрати реальних громадян України – не ось цих фіктивних ряжених, скажімо так, червоних директорів – а реальних громадян. І ці суб'єкти можуть потрапити також до обмінного списку», – сказав Подоляк.
Поки що такого рішення, наголосив він, немає.
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Радник глави офісу президента сказав про це в інтерв'ю «Настоящее время».
«Якщо потрібно, ми зробимо все, щоб забрати реальних громадян України – не ось цих фіктивних ряжених, скажімо так, червоних директорів – а реальних громадян. І ці суб'єкти можуть потрапити також до обмінного списку», – сказав Подоляк.
Поки що такого рішення, наголосив він, немає.
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