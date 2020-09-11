«Тут ракети, а я народжую»: за вихідні у Волинському перинатальному народилися 22 дитини

«Тут ракети, а я народжую»: за вихідні у Волинському перинатальному народилися 22 дитини
За вихідні, 22 та 23 жовтня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилися 22 малюки. Одна з жінок народжувала безпосередньо під ракетного обстрілу енергетичного об'єкта зранку 22 жовтня.

Про це розповіла Суспільному гендиректорка медзакладу Ірина Горавська.

Під час операції в медзакладі зникло світло. Заклад освітлювали з допомогою генераторів.

Під час ракетного обстрілу медики приймали пологи у 27-річної Анастасії. Жінка каже: спершу розхвилювалася, але лікарі заспокоїли. Новонароджену дівчинку назвали Поліна.

"Під час таких умов, тут летять ракети, а я народжую, і це все… Я вже думала, аби тільки народилася здорова донечка. Ми, українці, сильна нація. І родимо у війну. І виховаємо, і поженимо ще", – говорить породілля.
«Тут ракети, а я народжую»: за вихідні у Волинському перинатальному народилися 22 дитини

Лікарка Ірина Горавська у час обстрілів якраз оперувала породіллю. Каже: світло зникло на 30 секунд у час, коли йшло перемикання ліній. "Все працювало настільки чітко, що ми в операційній не помітили, що змінилося електропостачання, що ми перейшли на дизель-генератори", – пригадує Ірина Горавська.

Працювати у минулі вихідні було непросто, але збоїв у роботі не було – розповів медичний директор з неонатології Микола Гнатів. До реанімації з області за суботу-неділю, попри повітряні тривоги та ракетні обстріли, поступили три дитини.

"Жодна дитина не замерзла. Жодній дитині не стало гірше. В повному об’ємі надавалася допомога, проводилася штучна вентиляція легень", – додав медик.

Нагадаємо, що зранку, 22 жовтня у Луцьку пролунали три вибухи. Ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнали 12 будинків. Частина міста більше доби була без електропостачання.

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Теги: Волинь, Луцьк, ракети, перинатальний центр
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