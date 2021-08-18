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Українські воїни самостійно перетворили пікап на «Град». ВІДЕО

Українські воїни самостійно перетворили пікап на «Град». ВІДЕО
Українські військові у боях з росіянами використовують власноруч створені реактивні системи залпового вогню.

Одну з таких імпровізованих РСЗВ продемонстрували бійці Криворізької окремої бригади тероборони. Вони використовують шасі пікапа Mitsubishi L200 для самохідної пускової установки, передає 24 канал.

Машина отримала три направляючі для пусків 122-мм реактивних боєприпасів від РСЗВ БМ-21 “Град”. Вони були демонтовані зі знищеної російської пускової реактивну установки.

“Наші умільці з купи російського металобрухту роблять прекрасне. І цим прекрасним звільняють окуповані росіянами території”, – написано у повідомленні тероборонців. Зокрема, в цьому випадку знищена російська БМ-21 “Град” стала донором для створення імпровізованої РСЗВ на шасі пікапа.

РСЗВ має бути мобільною, швидко робити залп та змінювати позицію. Це – вогнева підтримка невеликих груп українських військових.

Три напрямні калібру 122-мм розташували на поворотній платформі у кормовій частині машини, одразу за кабіною для екіпажу. Задня стінка кабіни отримала захист у вигляді металевого щита, який має захищати її від гарячих струменів полум’я реактивних снарядів під час пуску.



БМ-21 “Град” призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки та неброньованої техніки. Мінімальна дальність стрільби – 4 000 м (УФС), максимальна – 21 км старими боєприпасами, а новими – 40 км.

РСЗВ застосовується для ураження польових укріплень, постановки мінних полів, димових завіс і радіоперешкод, створення осередків загоряння, освітлення поля бою, ведення агітації.



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Теги: «Град», РСЗО
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