Українські воїни самостійно перетворили пікап на «Град». ВІДЕО





Одну з таких імпровізованих РСЗВ продемонстрували бійці Криворізької окремої бригади тероборони. Вони використовують шасі пікапа Mitsubishi L200 для самохідної пускової установки, передає



Машина отримала три направляючі для пусків 122-мм реактивних боєприпасів від РСЗВ БМ-21 “Град”. Вони були демонтовані зі знищеної російської пускової реактивну установки.



“Наші умільці з купи російського металобрухту роблять прекрасне. І цим прекрасним звільняють окуповані росіянами території”, – написано у повідомленні тероборонців. Зокрема, в цьому випадку знищена російська БМ-21 “Град” стала донором для створення імпровізованої РСЗВ на шасі пікапа.



РСЗВ має бути мобільною, швидко робити залп та змінювати позицію. Це – вогнева підтримка невеликих груп українських військових.



Три напрямні калібру 122-мм розташували на поворотній платформі у кормовій частині машини, одразу за кабіною для екіпажу. Задня стінка кабіни отримала захист у вигляді металевого щита, який має захищати її від гарячих струменів полум’я реактивних снарядів під час пуску.







БМ-21 “Град” призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки та неброньованої техніки. Мінімальна дальність стрільби – 4 000 м (УФС), максимальна – 21 км старими боєприпасами, а новими – 40 км.



РСЗВ застосовується для ураження польових укріплень, постановки мінних полів, димових завіс і радіоперешкод, створення осередків загоряння, освітлення поля бою, ведення агітації.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові у боях з росіянами використовують власноруч створені реактивні системи залпового вогню.Одну з таких імпровізованих РСЗВ продемонстрували бійці Криворізької окремої бригади тероборони. Вони використовують шасі пікапа Mitsubishi L200 для самохідної пускової установки, передає 24 канал Машина отримала три направляючі для пусків 122-мм реактивних боєприпасів від РСЗВ БМ-21 “Град”. Вони були демонтовані зі знищеної російської пускової реактивну установки.“Наші умільці з купи російського металобрухту роблять прекрасне. І цим прекрасним звільняють окуповані росіянами території”, – написано у повідомленні тероборонців. Зокрема, в цьому випадку знищена російська БМ-21 “Град” стала донором для створення імпровізованої РСЗВ на шасі пікапа.РСЗВ має бути мобільною, швидко робити залп та змінювати позицію. Це – вогнева підтримка невеликих груп українських військових.Три напрямні калібру 122-мм розташували на поворотній платформі у кормовій частині машини, одразу за кабіною для екіпажу. Задня стінка кабіни отримала захист у вигляді металевого щита, який має захищати її від гарячих струменів полум’я реактивних снарядів під час пуску.БМ-21 “Град” призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки та неброньованої техніки. Мінімальна дальність стрільби – 4 000 м (УФС), максимальна – 21 км старими боєприпасами, а новими – 40 км.РСЗВ застосовується для ураження польових укріплень, постановки мінних полів, димових завіс і радіоперешкод, створення осередків загоряння, освітлення поля бою, ведення агітації.

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