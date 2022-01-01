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Білорусь відвела більшість військ із прикордонних районів, – моніторингова група

Білорусь відвела більшість військ із прикордонних районів, – моніторингова група
З 15 по 22 жовтня 2022 року Білорусь відвела переважну частину військової техніки від прикордонних районів та повернула її до місць постійної дислокації.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За даними групи, основні сили були виведені з Бресту, Зябровки, Єльська, Лельчиць, Іваново, Століна, Лунинця та Вітебська. Зафіксовано переміщення військових ешелонів таких підрозділів:

• 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади (6 ОМБр ЗС РБ) з полігону "Брестський" та з Зябровки у місце постійної дислокації у Гродно.

• 11-ї окремої гвардійської механізованої бригади (11 ОМБр ЗС РБ) з Єльська та Лельчиць у постійне місце дислокації у Слонім.

• 5-ї окремої бригади спеціального призначення (5 ОбрСпН ЗС РБ) з Іваново до Борисова та з Лунинця до Заслонового.

• 103-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади (103 ОВДБр ЗС РБ) з Вітебська до Зябровки.

Здебільшого перекидали гусеничну техніку.

Білорусь відвела більшість військ із прикордонних районів, – моніторингова група


"Фактично, на сьогоднішній день моніторингова група бачить, що справді більша частина техніки ЗС РБ із прикордонних районів повернулася назад до місць постійної дислокації. Окрім 103 ОВДБр ЗС РБ, яка прибула до Зябровки. Інші сили перекинуті магістральними дорогами", – наголосили в повідомленні.

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Теги: Білорусь, війна, "Беларускі Гаюн", військова техніка
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