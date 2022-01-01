Алкоголь майже у 16 разів перевищував норму: на Волині оштрафували нетверезого керманича





Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, передає



Скутерист вчинив правопорушення 17 вересня в смт Заблолоття. Він керував скутером «Сузукі» у стані алкогольного сп`яніння, рухаючись вулицею Шевченка.



Його винуватість доводиться протоколом про адміністративне правопорушення з визнавальними поясненнями, відеозаписом та результатом освідування на стан алкогольного сп`яніння за допомогою «Alcotest 6810» – 3,14%.



Скутериста оштрафували на 17 тисяч гривень без позбавлення права керування транспортними засобами, оскільки посвідчення водія йому не видавалось.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині спіймали п’яного скутериста, доза алкоголю в крові якого перевищувала норму майже у шістнадцять разів. Його оштрафували на 17 тисяч гривень.Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, передає ІА "Волинські новини" Скутерист вчинив правопорушення 17 вересня в смт Заблолоття. Він керував скутером «Сузукі» у стані алкогольного сп`яніння, рухаючись вулицею Шевченка.Його винуватість доводиться протоколом про адміністративне правопорушення з визнавальними поясненнями, відеозаписом та результатом освідування на стан алкогольного сп`яніння за допомогою «Alcotest 6810» – 3,14%.Скутериста оштрафували на 17 тисяч гривень без позбавлення права керування транспортними засобами, оскільки посвідчення водія йому не видавалось.

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