Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання
Сьогодні, 09:00
Бійці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали цінне обладнання, яке допоможе наблизити перемогу та зігрітися нашим захисникам та захисницям.
20 пічок-буржуйок, 2 генератори та 10 квадрокоптерів воїнам привіз особисто Петро Порошенко.
Про це повідомила депутатка Володимирської міської ради Наталія Василець.
Цей вантаж – невелика частина того, що вирушило до різних бригад на передову.
10 вантажівок DAF, пара пікапів, дизель-генератори, дрони, рації, велика кількість буржуйок, польова лазня, спальники, каремати, комплекти зимової форми, фліски, термобілизна тощо, - рекордний вантаж на 17 млн 590 тисяч гривень був відправлений цими днями на підтримку українських бійці Фондом Порошенка спільно з ГО «Справа Громад».
Благодійники сподіваються, що ці речі допоможуть українським воїнам зробити ще більше пекла окупантам.
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20 пічок-буржуйок, 2 генератори та 10 квадрокоптерів воїнам привіз особисто Петро Порошенко.
Про це повідомила депутатка Володимирської міської ради Наталія Василець.
Цей вантаж – невелика частина того, що вирушило до різних бригад на передову.
10 вантажівок DAF, пара пікапів, дизель-генератори, дрони, рації, велика кількість буржуйок, польова лазня, спальники, каремати, комплекти зимової форми, фліски, термобілизна тощо, - рекордний вантаж на 17 млн 590 тисяч гривень був відправлений цими днями на підтримку українських бійці Фондом Порошенка спільно з ГО «Справа Громад».
Благодійники сподіваються, що ці речі допоможуть українським воїнам зробити ще більше пекла окупантам.
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