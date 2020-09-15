Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання





20 пічок-буржуйок, 2 генератори та 10 квадрокоптерів воїнам привіз особисто Петро Порошенко.



Про це Наталія Василець.



Цей вантаж – невелика частина того, що вирушило до різних бригад на передову.







10 вантажівок DAF, пара пікапів, дизель-генератори, дрони, рації, велика кількість буржуйок, польова лазня, спальники, каремати, комплекти зимової форми, фліски, термобілизна тощо, - рекордний вантаж на 17 млн 590 тисяч гривень був відправлений цими днями на підтримку українських бійці Фондом Порошенка спільно з ГО «Справа Громад».



Благодійники сподіваються, що ці речі допоможуть українським воїнам зробити ще більше пекла окупантам.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали цінне обладнання, яке допоможе наблизити перемогу та зігрітися нашим захисникам та захисницям.20 пічок-буржуйок, 2 генератори та 10 квадрокоптерів воїнам привіз особистоПро це повідомила депутатка Володимирської міської радиЦей вантаж – невелика частина того, що вирушило до різних бригад на передову.10 вантажівок DAF, пара пікапів, дизель-генератори, дрони, рації, велика кількість буржуйок, польова лазня, спальники, каремати, комплекти зимової форми, фліски, термобілизна тощо, - рекордний вантаж на 17 млн 590 тисяч гривень був відправлений цими днями на підтримку українських бійці Фондом Порошенка спільно з ГО «Справа Громад».Благодійники сподіваються, що ці речі допоможуть українським воїнам зробити ще більше пекла окупантам.

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