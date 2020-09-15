Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання

Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання
Бійці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали цінне обладнання, яке допоможе наблизити перемогу та зігрітися нашим захисникам та захисницям.

20 пічок-буржуйок, 2 генератори та 10 квадрокоптерів воїнам привіз особисто Петро Порошенко.

Про це повідомила депутатка Володимирської міської ради Наталія Василець.

Цей вантаж – невелика частина того, що вирушило до різних бригад на передову.

Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання
Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання


10 вантажівок DAF, пара пікапів, дизель-генератори, дрони, рації, велика кількість буржуйок, польова лазня, спальники, каремати, комплекти зимової форми, фліски, термобілизна тощо, - рекордний вантаж на 17 млн 590 тисяч гривень був відправлений цими днями на підтримку українських бійці Фондом Порошенка спільно з ГО «Справа Громад».

Благодійники сподіваються, що ці речі допоможуть українським воїнам зробити ще більше пекла окупантам.

Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання
Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання


Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання
Порошенко передав воїнам волинської бригади цінне обладнання

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Теги: Петро Порошенко, 14 бригада, передова, вантаж, допомога
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