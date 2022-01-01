На Волині після тривалої хвороби помер священник

На Волині після тривалої хвороби помер священник
Учора, 24 жовтня, на 70 році життя після тривалої хвороби відійшов до Господа клірик Любомльського Різдво-Богородичного благочиння протоієрей Василій Заєць.

Про це повідомили у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви.

Отець Василій протягом сорока років опікувався паствою Свято-Михайлівського храму с. Зачернеччя, а також багато років ніс послух духівника благочиння. У 2020 році отець за станом здоров'я був почислений за штат.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

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Теги: Василій Заєць, Любомль
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