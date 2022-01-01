На Волині після тривалої хвороби помер священник

Василій Заєць.



Про це



Отець Василій протягом сорока років опікувався паствою Свято-Михайлівського храму с. Зачернеччя, а також багато років ніс послух духівника благочиння. У 2020 році отець за станом здоров'я був почислений за штат.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 24 жовтня, на 70 році життя після тривалої хвороби відійшов до Господа клірик Любомльського Різдво-Богородичного благочиння протоієрейПро це повідомили у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви.Отець Василій протягом сорока років опікувався паствою Свято-Михайлівського храму с. Зачернеччя, а також багато років ніс послух духівника благочиння. У 2020 році отець за станом здоров'я був почислений за штат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію