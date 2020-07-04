В українських лікарнях з’явиться послуга «духовна опіка»

В українських лікарнях з’явиться послуга «духовна опіка»
В українських лікарнях відтепер офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі. Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У відомстві наголошують, що в умовах повномасштабної війни важливо запровадити цілісний підхід не лише до надання медичної допомоги постраждалим фізично, але й враховувати психосоціальні потреби кожного пацієнта.

"У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу.

Відтак, до Національного класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021 включено такий вид втручання з підтримки пацієнтів, як духовна опіка", – повідомляють у відомстві.

Запровадження роботи капеланів у лікарнях є невіддільною складовою паліативної допомоги.

Серед вимог до осіб, які обійматимуть посаду капелана у медзакладах – вища богословська освіта, а також досвід проходження післядипломної клінічної підготовки.

"Передбачається, що до роботи на посаді "капелан в охороні здоров’я" допускаються особи, які здобули вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Богослов’я" або вищу духовну освіту еквівалентного рівня, із умовою до 1 січня 2026 року пройти спеціалізацію за фахом "Клінічне душпастирство", – резюмують у відомстві.

Як пояснюють у МОЗ, скористатися допомогою капелана зможуть не лише пацієнти, але й члени їхніх сімей, медпрацівники та інший лікарняний персонал.

"При цьому, капеланські служби формуються із обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі", – зауважують у МОЗ.

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Теги: МОЗ, капелан, «духовна опіка», лікарня
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