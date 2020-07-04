В українських лікарнях з’явиться послуга «духовна опіка»
Сьогодні, 04:47
В українських лікарнях відтепер офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі. Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У відомстві наголошують, що в умовах повномасштабної війни важливо запровадити цілісний підхід не лише до надання медичної допомоги постраждалим фізично, але й враховувати психосоціальні потреби кожного пацієнта.
"У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу.
Відтак, до Національного класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021 включено такий вид втручання з підтримки пацієнтів, як духовна опіка", – повідомляють у відомстві.
Запровадження роботи капеланів у лікарнях є невіддільною складовою паліативної допомоги.
Серед вимог до осіб, які обійматимуть посаду капелана у медзакладах – вища богословська освіта, а також досвід проходження післядипломної клінічної підготовки.
"Передбачається, що до роботи на посаді "капелан в охороні здоров’я" допускаються особи, які здобули вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Богослов’я" або вищу духовну освіту еквівалентного рівня, із умовою до 1 січня 2026 року пройти спеціалізацію за фахом "Клінічне душпастирство", – резюмують у відомстві.
Як пояснюють у МОЗ, скористатися допомогою капелана зможуть не лише пацієнти, але й члени їхніх сімей, медпрацівники та інший лікарняний персонал.
"При цьому, капеланські служби формуються із обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі", – зауважують у МОЗ.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У відомстві наголошують, що в умовах повномасштабної війни важливо запровадити цілісний підхід не лише до надання медичної допомоги постраждалим фізично, але й враховувати психосоціальні потреби кожного пацієнта.
"У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу.
Відтак, до Національного класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021 включено такий вид втручання з підтримки пацієнтів, як духовна опіка", – повідомляють у відомстві.
Запровадження роботи капеланів у лікарнях є невіддільною складовою паліативної допомоги.
Серед вимог до осіб, які обійматимуть посаду капелана у медзакладах – вища богословська освіта, а також досвід проходження післядипломної клінічної підготовки.
"Передбачається, що до роботи на посаді "капелан в охороні здоров’я" допускаються особи, які здобули вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Богослов’я" або вищу духовну освіту еквівалентного рівня, із умовою до 1 січня 2026 року пройти спеціалізацію за фахом "Клінічне душпастирство", – резюмують у відомстві.
Як пояснюють у МОЗ, скористатися допомогою капелана зможуть не лише пацієнти, але й члени їхніх сімей, медпрацівники та інший лікарняний персонал.
"При цьому, капеланські служби формуються із обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі", – зауважують у МОЗ.
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