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США досі не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару

США досі не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару
На тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Про це журналістам у понеділок заявив представник оборонного відомства США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, американські військові також наразі не бачать ознак того, що Росія вирішила використати іншу зброю масового ураження – біологічну чи ядерну.

Водночас там побачили готовність РФ підтримувати канали зв’язку.

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Теги: Ядерна зброя, США
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