США досі не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару





Про це журналістам у понеділок заявив представник оборонного відомства США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на



За його словами, американські військові також наразі не бачать ознак того, що Росія вирішила використати іншу зброю масового ураження – біологічну чи ядерну.



Водночас там побачили готовність РФ підтримувати канали зв’язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.Про це журналістам у понеділок заявив представник оборонного відомства США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters За його словами, американські військові також наразі не бачать ознак того, що Росія вирішила використати іншу зброю масового ураження – біологічну чи ядерну.Водночас там побачили готовність РФ підтримувати канали зв’язку.

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