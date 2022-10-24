США досі не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару
Сьогодні, 02:12
На тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.
Про це журналістам у понеділок заявив представник оборонного відомства США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За його словами, американські військові також наразі не бачать ознак того, що Росія вирішила використати іншу зброю масового ураження – біологічну чи ядерну.
Водночас там побачили готовність РФ підтримувати канали зв’язку.
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Про це журналістам у понеділок заявив представник оборонного відомства США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За його словами, американські військові також наразі не бачать ознак того, що Росія вирішила використати іншу зброю масового ураження – біологічну чи ядерну.
Водночас там побачили готовність РФ підтримувати канали зв’язку.
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