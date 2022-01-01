25 жовтня на Волині: гортаючи календар

25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 25 жовтня, день народження святкують відеооператор Павло Лісівненко та ексдиректора КП «АвтоПаркСервіс» Олександр Кралюк.

Цього ж дня іменини відзначають чоловіки, які носять ім’я Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола і Тарас.

Вітаємо усіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

25 жовтня – Всесвітній день макаронів, День народження Національної спілки художників України, Міжнародний день шкільних бібліотек, Всесвітній день опери.

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Теги: День народження, день ангела, цей день на Волині
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