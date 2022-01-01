25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 25 жовтня, день народження святкують відеооператор Павло Лісівненко та ексдиректора КП «АвтоПаркСервіс» Олександр Кралюк.
Цього ж дня іменини відзначають чоловіки, які носять ім’я Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола і Тарас.
Вітаємо усіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
25 жовтня – Всесвітній день макаронів, День народження Національної спілки художників України, Міжнародний день шкільних бібліотек, Всесвітній день опери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього ж дня іменини відзначають чоловіки, які носять ім’я Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола і Тарас.
Вітаємо усіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
25 жовтня – Всесвітній день макаронів, День народження Національної спілки художників України, Міжнародний день шкільних бібліотек, Всесвітній день опери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 24 жовтня
24 жовтень, 23:33
На Херсонщині ЗСУ збили за добу вже третій ворожий вертоліт
24 жовтень, 22:36
Волинський рятувальник розповів про пожежу внаслідок ракетних ударів у Луцьку. ВІДЕО
24 жовтень, 22:04
Медіа