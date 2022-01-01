Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 24 жовтня
Сьогодні, 23:33
Особливо тепла підбірка. Дякуємо Збройним силам України, які нас захищають, і усім, хто продовжує працювати та волонтерити. Завдяки вам ми стали ще на один день ближчі до перемоги. Ви надихаєте!
Сьогодні, 24 жовтня, ми писали про таке:
Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник
Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі. Це не перший подібний випадок, до цього ці ж бійці "приземлили" ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.
Морпіх з Волині розробляє безпілотники. ФОТО. ВІДЕО
Морпіх з Волині із позивним "Базука" розробляє безпілотники на південному напрямку України.
"Мій безпілотник, фактично, трішки більший за дрон, по ціновій політиці, але підіймає він десять кілограмів і летить на 60-70 кілометрів. Модель легка в обслуговуванні, легко можна замінити будь-яку деталь у польових умовах", – говорить "Базука".
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«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Асю Волиняночку раніше знали як активістку Євромайдану і єдину жінку-десятницю у «Першій Волинській сотні», нині ж – як потужну волонтерку у Туреччині. Родина називає її Хюррем-султан.
У 2017-му серце українки завоював турок, і ось уже п’ять років вони мешкають разом у Стамбулі. До початку повномасштабної війни Ася займалася творчістю. Жінка навіть викладала мистецтво у школі при Генеральному консульстві України в Стамбулі.
Спокійно творити і займатися хатніми справами, каже, таки не судилося. 24 лютого, у день коли Росія розпочала в Україні повномасштабну війну, у жилах Асі закипіла бандерівська кров. Жінка, довго не думаючи, почала діяти.
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ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників
Росія втратила на війні в Україні 67 940 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:
особового складу – близько 67940 (+470) осіб;
танків – 2590 (+6);
бойових броньованих машин – 5295 (+11);
артилерійських систем – 1673 (+6);
РСЗВ – 375 (+1);
засобів ППО – 189 (+0);
літаків – 270 (+0);
гелікоптерів – 245 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);
крилатих ракет – 350 (+0);
кораблів/катерів – 16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5);
спеціальної техніки – 149 (+1).
Шапки, шкарпетки та сидіння: лучанка в'яже теплі речі для захисників
60-річна Валентина Осипенко з Луцька в'яже теплі речі для захисників. Жінка розповіла, що допомагати військовим розпочала ще 2014-го року, нині продовжує цю роботу.
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У Луцьку – один із кращих хірургів-ортопедів Німеччини: як записатися на консультацію
Якщо вам необхідне первинне і/або ревізійне ендопротезування великих суглобів, або вас турбують травма хребта, тазу, кісток верхніх чи нижніх кінцівок та інші ортопедичні проблеми – напишіть на пошту, що вказана тут з поміткою «консультація Евальда Герінга» або телефонуйте за номером (066) 875-88-58.
Лікар прийматиме у відділенні ортопедії Волинської обласної клінічної лікарні, що на проспекті Президента Грушевського, 21 у Луцьку.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»
"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
На Херсонщині ЗСУ збили за добу вже третій ворожий вертоліт
"Близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника", - йдеться у повідомленні ПовітрянИХ Сил ЗС України.
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Сьогодні, 24 жовтня, ми писали про таке:
Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник
Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі. Це не перший подібний випадок, до цього ці ж бійці "приземлили" ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.
Морпіх з Волині розробляє безпілотники. ФОТО. ВІДЕО
Морпіх з Волині із позивним "Базука" розробляє безпілотники на південному напрямку України.
"Мій безпілотник, фактично, трішки більший за дрон, по ціновій політиці, але підіймає він десять кілограмів і летить на 60-70 кілометрів. Модель легка в обслуговуванні, легко можна замінити будь-яку деталь у польових умовах", – говорить "Базука".
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Асю Волиняночку раніше знали як активістку Євромайдану і єдину жінку-десятницю у «Першій Волинській сотні», нині ж – як потужну волонтерку у Туреччині. Родина називає її Хюррем-султан.
У 2017-му серце українки завоював турок, і ось уже п’ять років вони мешкають разом у Стамбулі. До початку повномасштабної війни Ася займалася творчістю. Жінка навіть викладала мистецтво у школі при Генеральному консульстві України в Стамбулі.
Спокійно творити і займатися хатніми справами, каже, таки не судилося. 24 лютого, у день коли Росія розпочала в Україні повномасштабну війну, у жилах Асі закипіла бандерівська кров. Жінка, довго не думаючи, почала діяти.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників
Росія втратила на війні в Україні 67 940 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:
особового складу – близько 67940 (+470) осіб;
танків – 2590 (+6);
бойових броньованих машин – 5295 (+11);
артилерійських систем – 1673 (+6);
РСЗВ – 375 (+1);
засобів ППО – 189 (+0);
літаків – 270 (+0);
гелікоптерів – 245 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);
крилатих ракет – 350 (+0);
кораблів/катерів – 16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5);
спеціальної техніки – 149 (+1).
Шапки, шкарпетки та сидіння: лучанка в'яже теплі речі для захисників
60-річна Валентина Осипенко з Луцька в'яже теплі речі для захисників. Жінка розповіла, що допомагати військовим розпочала ще 2014-го року, нині продовжує цю роботу.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
У Луцьку – один із кращих хірургів-ортопедів Німеччини: як записатися на консультацію
Якщо вам необхідне первинне і/або ревізійне ендопротезування великих суглобів, або вас турбують травма хребта, тазу, кісток верхніх чи нижніх кінцівок та інші ортопедичні проблеми – напишіть на пошту, що вказана тут з поміткою «консультація Евальда Герінга» або телефонуйте за номером (066) 875-88-58.
Лікар прийматиме у відділенні ортопедії Волинської обласної клінічної лікарні, що на проспекті Президента Грушевського, 21 у Луцьку.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»
"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
На Херсонщині ЗСУ збили за добу вже третій ворожий вертоліт
"Близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника", - йдеться у повідомленні ПовітрянИХ Сил ЗС України.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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