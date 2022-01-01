Волинський рятувальник розповів про пожежу внаслідок ракетних ударів у Луцьку. ВІДЕО





Про це Іван Онопчук.



Пожежники виїхали на місце події одразу після вибухів на об’єкті. Іван Онопчук говорить: в адміністративній будівлі були значні руйнування, зокрема стіни та панельні плити були знищені.



"Було горіння всередині: комп’ютерна техніка, кабелі горіли. Ми спочатку гасили адміністративне приміщення, а вже потім на трансформаторну готувалася пінна атака", – зазначив начальник пожежно-рятувальної частини.



Аби не потрапити під повторний обстріл, рятувальники чекали закінчення повітряної тривоги. Це ускладнило процес гасіння, адже пожежа набувала більших розмірів, – розповів Іван Онопчук.



"Очікували, а пожежа собі розвивалася. Це складна пожежа, тому що великий обсяг трансформаторного масла знаходиться всередині. Не все масло злилося в обвалування і багато їдких речовин всередині знаходиться", – каже рятувальник.



Через відсутність струму насоси не працювали, воду перекачували з водойми. Ліквідували займання на інфраструктурному об’єкті, зазначив Іван Онопчук, через сім годин. Полегшило роботу пожежникам знання об'єкта, на котрому гасили пожежу.



"Ми проводимо майже кожного року на таких об’єктах навчання, знаємо, де знаходяться пожежні гідранти, де і з якої сторони можна підійти. Коли їхали, знали, де і що знаходиться. Побачив характер пожежі, побачив, що треба робити і виконував свої обов’язки", – сказав пожежник.



Один із уламків російської ракети влучив у приватний будинок, де загорілась покрівля. Пожежу в будинку оперативно загасили, – додав начальник пожежно-рятувальної частини Іван Онопчук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До гасіння пожежі, яка виникла 22 жовтня на об’єкті енергетичної інфраструктури в Луцьку внаслідок ракетного обстрілу росіянами, залучили 25 пожежників із двох пожежно-рятувальних частин Луцька.Про це Суспільному розповів начальник пожежно-рятувальної частиниПожежники виїхали на місце події одразу після вибухів на об’єкті. Іван Онопчук говорить: в адміністративній будівлі були значні руйнування, зокрема стіни та панельні плити були знищені."Було горіння всередині: комп’ютерна техніка, кабелі горіли. Ми спочатку гасили адміністративне приміщення, а вже потім на трансформаторну готувалася пінна атака", – зазначив начальник пожежно-рятувальної частини.Аби не потрапити під повторний обстріл, рятувальники чекали закінчення повітряної тривоги. Це ускладнило процес гасіння, адже пожежа набувала більших розмірів, – розповів Іван Онопчук."Очікували, а пожежа собі розвивалася. Це складна пожежа, тому що великий обсяг трансформаторного масла знаходиться всередині. Не все масло злилося в обвалування і багато їдких речовин всередині знаходиться", – каже рятувальник.Через відсутність струму насоси не працювали, воду перекачували з водойми. Ліквідували займання на інфраструктурному об’єкті, зазначив Іван Онопчук, через сім годин. Полегшило роботу пожежникам знання об'єкта, на котрому гасили пожежу."Ми проводимо майже кожного року на таких об’єктах навчання, знаємо, де знаходяться пожежні гідранти, де і з якої сторони можна підійти. Коли їхали, знали, де і що знаходиться. Побачив характер пожежі, побачив, що треба робити і виконував свої обов’язки", – сказав пожежник.Один із уламків російської ракети влучив у приватний будинок, де загорілась покрівля. Пожежу в будинку оперативно загасили, – додав начальник пожежно-рятувальної частини Іван Онопчук.

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