У Луцькій громаді тимчасово не буде світла: де саме
Сьогодні, 21:00
У Луцькій громаді для проведення невідкладних робіт припинять електропостачання.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Йдеться про район Вишкова, вулиці Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівську, Теремнівську, Кравчука, проспекти Молоді та Соборності й прилеглі вулиці та село Липини. Електропостачання не буде з 23 год. 30 хв. 24.10.2022 до 02 год. 00 хв. 25.10.2022.
"Також на час оперативних перемикань, терміном до 10 хв., буде припинено електропостачання на вул. Рівненська, Дубнівська, пр. Волі, Київському майдані та прилеглих, а також в селах Струміка, Піддубці, Гаразджа, Воротнів, Романів, Лище", - зауважив міський голова.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Йдеться про район Вишкова, вулиці Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівську, Теремнівську, Кравчука, проспекти Молоді та Соборності й прилеглі вулиці та село Липини. Електропостачання не буде з 23 год. 30 хв. 24.10.2022 до 02 год. 00 хв. 25.10.2022.
"Також на час оперативних перемикань, терміном до 10 хв., буде припинено електропостачання на вул. Рівненська, Дубнівська, пр. Волі, Київському майдані та прилеглих, а також в селах Струміка, Піддубці, Гаразджа, Воротнів, Романів, Лище", - зауважив міський голова.
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