У Луцькій громаді тимчасово не буде світла: де саме

У Луцькій громаді тимчасово не буде світла: де саме
У Луцькій громаді для проведення невідкладних робіт припинять електропостачання.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Йдеться про район Вишкова, вулиці Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівську, Теремнівську, Кравчука, проспекти Молоді та Соборності й прилеглі вулиці та село Липини. Електропостачання не буде з 23 год. 30 хв. 24.10.2022 до 02 год. 00 хв. 25.10.2022.

"Також на час оперативних перемикань, терміном до 10 хв., буде припинено електропостачання на вул. Рівненська, Дубнівська, пр. Волі, Київському майдані та прилеглих, а також в селах Струміка, Піддубці, Гаразджа, Воротнів, Романів, Лище", - зауважив міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світло, Ігор Поліщук, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський рятувальник розповів про пожежу внаслідок ракетних ударів у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:04
У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич
Сьогодні, 21:30
У Луцькій громаді тимчасово не буде світла: де саме
Сьогодні, 21:00
Один із найвідоміших лікарів-анестезіологів України приїде до Луцька
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Формат навчання у школах Луцька далі буде асинхронним: чому і що це означає Формат навчання у школах Луцька далі буде асинхронним: чому і що це означає
22 березень, 18:58
«Ворог не має шансів до нас пройти», – Поліщук про оборону і укріплення Луцька «Ворог не має шансів до нас пройти», – Поліщук про оборону і укріплення Луцька
08 березень, 11:10
Як мери українських міст виконують передвиборчі обіцянки і де у цьому рейтингу Поліщук Як мери українських міст виконують передвиборчі обіцянки і де у цьому рейтингу Поліщук
26 жовтень, 2021, 10:45
Відомо, коли відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови Відомо, коли відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови
29 жовтень, 2020, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський рятувальник розповів про пожежу внаслідок ракетних ударів у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:04
 0
У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич
Сьогодні, 21:30
 0
У Луцькій громаді тимчасово не буде світла: де саме
Сьогодні, 21:00
 0
Один із найвідоміших лікарів-анестезіологів України приїде до Луцька
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8