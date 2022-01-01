Погода у Луцьку на завтра, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку 25 жовтня буде триматися хмарна погода. Удень піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святих Прова, Тараха і Андроника. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз; тьмяні – відлигу; сильне мерехтіння зірок синіми відтінками – сніг і зміну погоди; а якщо зірки палали – бути вітрам і сухому року.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святих Прова, Тараха і Андроника. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз; тьмяні – відлигу; сильне мерехтіння зірок синіми відтінками – сніг і зміну погоди; а якщо зірки палали – бути вітрам і сухому року.
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Погода у Луцьку на завтра, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
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